Cimbom’a yaramadı
2012 ile 2016 yılları arasında 15 kupadan 10’unu müzesine götürmeyi başaran sarı-kırmızılılar, 2017’yi boş geçti
AVRUPA'DA ÇÖKTÜ
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray'ın, bu kulvarda 2017 yılı performansı da hayal kırıklığına neden oldu. 2016- 17 sezonunda Avrupa kupalarından men edilen sarı-kırmızılı takım, 2017 yılının ilk bölümünde uluslararası maç yapamadı. 2017-18 sezonuna Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan itibaren dahil olan Cimbom, İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek hayal kırıklığı yarattı.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:38
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
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