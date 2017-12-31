 Cimbom’a yaramadı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Cimbom’a yaramadı

    Cimbom’a yaramadı

    2012 ile 2016 yılları arasında 15 kupadan 10’unu müzesine götürmeyi başaran sarı-kırmızılılar, 2017’yi boş geçti

    başarısız geçen bir yılı geride bıraktı. 2017'de mücadele ettiği kulvarlarda mutlu sona ulaşamayan Cimbom, 2011'den sonra ilk kez bir yılı kupasız tamamladı. 2016-17 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada bitiren, 'na ise son 16 turunda veda eden Galatasaray, bu sonuçlar sonrası 'da oynama şansını da yitirerek yerel organizasyonların hiçbirinde varlık gösteremedi. 2012 ile 2016 yılları arasında 15 şampiyonluk kupasının 10'unu müzesine götürme başarısı gösteren Galatasaray, 2017 senesinde sıfır çekti.

    AVRUPA'DA ÇÖKTÜ
    Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray'ın, bu kulvarda 2017 yılı performansı da hayal kırıklığına neden oldu. 2016- 17 sezonunda Avrupa kupalarından men edilen sarı-kırmızılı takım, 2017 yılının ilk bölümünde uluslararası maç yapamadı. 2017-18 sezonuna Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan itibaren dahil olan Cimbom, İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek hayal kırıklığı yarattı.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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