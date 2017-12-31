 Wright’a teklif gitti – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    ’a teklif gitti

    Wright’a teklif gitti
    , geçen sezon 'da oynayan bu yıl ise Emilia formasını terleten Julian 'a talip oldu. Baskettime.it sitesinin haberine göre sarı- kırmızılılar, Wright'a güçlü bir teklif sundu. Tecrübeli pivot bu sezon 10.9 sayı. 6.7 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:42
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