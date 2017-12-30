 Galatasaray basketbolunda kriz! – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    basketbolunda kriz!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> basketbolunda kriz!

    kadın ve erkek basketbol takımlarında kriz yaşanıyor. basketbol takımları bu sezon istedikleri performansı sergileyemezken, eleştiri oklarının hedefinde kadın takımı koçu Marina Maljkovic, erkek takımı koçu , basketboldan sorumlu yönetici ve şube genel menajeri var.

    Tahincioğlu 13'üncü hafta maçında Odeabank, deplasmanda İstanbul BBSK'ya deplasmanda 74-67 mağlup oldu. Bu sezon ligdeki 8'inci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılı takımda koç , maç sonu düzenlenen basın toplantısına çıkmadı. taraftarları tarafından sosyal medya üzerinden istifaya çağrılan Kunter, maç sonu herhangi bir açıklamada bulunmadı.

    "CAN TOPSAKAL İSTİFA" SESLERİ
    Öte yandan Bilyoner.com Kadınlar 12'nci hafta maçında , deplasmanda 'ı 79-67 yendi. Bu maçın oynandığı sırada taraftarlarının hedefinde basketboldan sorumlu yönetici vardı. Tribünler 'ı istifaya çağrırken, "Bu takım senin eserin" şeklinde tezahüratta bulundu. , 'in olağanüstü seçimli genel kuruldaki listesinde de yer alıyor.

    ÖMER YALÇINKAYA HESABINI KAPATMIŞTI
    Ayrıca, bir süredir sosyal medya hesabı üzerinden yoğun tepkilere maruz kalan basketbol şube genel menajeri , geçtiğimiz günler sosyal medya hesabını kapatma kararı almıştı.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    basketbolunda kriz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN