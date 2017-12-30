Galatasaray basketbolunda kriz!
Galatasaray kadın ve erkek basketbol takımlarında kriz yaşanıyor. Galatasaray basketbol takımları bu sezon istedikleri performansı sergileyemezken, eleştiri oklarının hedefinde kadın takımı koçu Marina Maljkovic, erkek takımı koçu Erman Kunter, basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal ve şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya var.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta maçında Galatasaray Odeabank, deplasmanda İstanbul BBSK'ya deplasmanda 74-67 mağlup oldu. Bu sezon ligdeki 8'inci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılı takımda koç Erman Kunter, maç sonu düzenlenen basın toplantısına çıkmadı. Galatasaray taraftarları tarafından sosyal medya üzerinden istifaya çağrılan Kunter, maç sonu herhangi bir açıklamada bulunmadı.
"CAN TOPSAKAL İSTİFA" SESLERİ
Öte yandan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 79-67 yendi. Bu maçın oynandığı sırada Galatasaray taraftarlarının hedefinde basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal vardı. Tribünler Can Topsakal'ı istifaya çağrırken, "Bu takım senin eserin" şeklinde tezahüratta bulundu. Can Topsakal, Dursun Özbek'in olağanüstü seçimli genel kuruldaki listesinde de yer alıyor.
ÖMER YALÇINKAYA HESABINI KAPATMIŞTI
Ayrıca, bir süredir sosyal medya hesabı üzerinden yoğun tepkilere maruz kalan basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, geçtiğimiz günler sosyal medya hesabını kapatma kararı almıştı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:46
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 6
Yorum
malak verin gitsin
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 11
Yorum
bak sorun değil transfer olsunda geri dönerse dönsün şimdiye kadar hangi yerli futbolcuya o paralar verildi hatta teklif bile edimedi
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İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı
Toplam 6
Yorum
db Iki sene önce menemen yerken simdi 25 Milyonu begenmiyorsunuz. Cenk gibi transferler ancak kulüplere cag atlatir. Yenisini arayip bulacaksin
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