 Fenerbahçe derbide rahat kazandı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    derbide rahat kazandı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> derbide rahat kazandı

    Bilyoner.com 12'nci hafta maçında , deplasmanda 'ı 79-67 mağlup etti.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan derbiye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 19-13 önde geçti. 2'nci periyotta rakip potaya tam 33 sayı gönderen , farkı 21'e yükseltti ve devreye 52-31 önde girdi.

    3'üncü periyotta farkı indiren , 17-11'lik çeyrek skoru yakalasa da periyodu 63-48 önde kapattı. Ev sahibi ekip son çeyrekte farkı tek haneye indirse de, yeniden vites artıran farkı açtı ve parkeden 79-67 galip ayrıldı.
    Bu sonuçla birlikte ligdeki 11'inci galibiyetine uzanırken, 6'ncı mağlubiyetini aldı.

    Bilyoner.com 'nde bugün oynanan diğer maçlarda ise sonuçlar şu şekilde:

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:05
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