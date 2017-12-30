Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 79-67 mağlup etti.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan derbiye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 19-13 önde geçti. 2'nci periyotta rakip potaya tam 33 sayı gönderen Fenerbahçe, farkı 21'e yükseltti ve devreye 52-31 önde girdi.
3'üncü periyotta farkı indiren Galatasaray, 17-11'lik çeyrek skoru yakalasa da Fenerbahçe periyodu 63-48 önde kapattı. Ev sahibi ekip son çeyrekte farkı tek haneye indirse de, yeniden vites artıran Fenerbahçe farkı açtı ve parkeden 79-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 11'inci galibiyetine uzanırken, Galatasaray 6'ncı mağlubiyetini aldı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanan diğer maçlarda ise sonuçlar şu şekilde:
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:05
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 6
Yorum
malak verin gitsin
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 11
Yorum
bak sorun değil transfer olsunda geri dönerse dönsün şimdiye kadar hangi yerli futbolcuya o paralar verildi hatta teklif bile edimedi
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İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı
Toplam 6
Yorum
db Iki sene önce menemen yerken simdi 25 Milyonu begenmiyorsunuz. Cenk gibi transferler ancak kulüplere cag atlatir. Yenisini arayip bulacaksin
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