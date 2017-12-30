 Potada derbi heyecanı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Potada derbi heyecanı

    Potada derbi heyecanı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında yarın ile Doğuş karşı karşıya gelecek.

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak derbi saat 13.00'te başlayacak.

    Kulüpler arasındaki anlaşma gereğince konuk 'nin taraftarlarının salonda izleyemeyeceği yılın son derbisinde siyah-beyazlı taraftar için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi.

    Ligde oynadığı maçlardan 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Doğuş, averajla zirvede yer alıyor. Yaptığı müsabakaların 9'unu kazanıp, 3'ünü kaybeden ise averajla üçüncü sırada bulunuyor.

    Doğuş, rakibi ile ligde oynadığı son 14 karşılaşmayı da kazandı. , sarı-lacivertli takım karşısındaki son galibiyetini şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunun play-off çeyrek final aşamasında elde etti.

    İki takım geçen sezon ligin play-off final etabında karşı karşıya gelirken, , rakibi ile oynadığı 4 maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:38
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