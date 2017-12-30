 Kartal’dan uyarı geldi – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    ’dan uyarı geldi

    Kartal’dan uyarı geldi
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Sompo Japan ile Fenerbahçe Doğuş arasında yarın yapılacak derbi öncesinde siyah-beyazlı kulüp, tribün olaylarının yaşanmaması için taraftarlarını uyardı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önceki maçlarda tribün olayları nedeniyle birçok ceza alındığı belirtilerek taraftarların dikkatli olması istendi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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