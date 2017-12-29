 Efes’in konuğu Bamberg – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Efes’in konuğu Bamberg

    Efes’in konuğu Bamberg
    Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Alman ekibi Brose Bamberg'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
    Etiketler:
    THY
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