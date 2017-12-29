 Ufuk Sarıca, eski yıldızıyla buluştu – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    , eski yıldızıyla buluştu

    Ufuk Sarıca, eski yıldızıyla buluştu
    Beşiktaş Sompo Japan, Juan Palacios'u kadrosuna kattı. Ufuk Sarıca'nın Pınar Karşıyaka'dan eski öğrencisi olan ve son olarak Litvanya'nın BC Neptunas takımında forma giyen 32 yaşındaki pivot ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kolombiyalı Palacicos'un önümüzdeki hafta içinde takıma katılması bekleniyor. Öte yandan siyah-beyazlılarda Augusto Lima ile yollar ayrılacak.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:13
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