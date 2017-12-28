 Obradovic'ten takıma eleştiri – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Obradovic'ten takıma eleştiri

    Obradovic'ten takıma eleştiri

    Doğuş'un başantrenörü , yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

    THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği 'e 79-77 mağlup olan Doğuş'un başantrenörü , karşılaşmada çok kötü oynadıklarını söyledi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, maça iyi başladıklarını vurgulayarak, "Karşılaşmaya çok pozitif başladık. Sonra yaptığımız her şey, birkaç dakika hariç çok kötüydü. Bu sene en kötü oynadığımız Maccabi FOX maçından sonra yine kötü oynadık. Böyle olduğunda ilk sorumluluk başantrenördedir. Aynı hataları neden yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar kaybettiğimiz bütün maçlar, Maccabi FOX karşılaşması hariç aynıydı. Kritik noktalarda yakın olan maçları hep aynı hataları yaparak kaybediyoruz. Bunun nedenlerini anlayıp takıma yardımcı olmak gerekir, bu da benim görevim." ifadelerini kullandı.

    Takımda çok fazla sorun olduğunu aktaran Obradovic, "Genelde asist sayılarında en iyi takımlardan biriyiz ama bu maçta 13 asist yaptıysak sorun var. Topu doğru çeviremiyoruz. Aslında çok basit, bunu antrenmanlarda çalışıyoruz ama maçta değişik reaksiyon veriyoruz." diye konuştu.

    taraftarına verdikleri destek için teşekkür eden tecrübeli başantrenör, "Buraya taraftarlar geliyor ama biz takım gibi davranmıyoruz. Beni en çok üzen şey bu." şeklinde görüş belirtti.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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