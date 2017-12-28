Obradovic'ten takıma eleştiri
Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, maça iyi başladıklarını vurgulayarak, "Karşılaşmaya çok pozitif başladık. Sonra yaptığımız her şey, birkaç dakika hariç çok kötüydü. Bu sene en kötü oynadığımız Maccabi FOX maçından sonra yine kötü oynadık. Böyle olduğunda ilk sorumluluk başantrenördedir. Aynı hataları neden yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar kaybettiğimiz bütün maçlar, Maccabi FOX karşılaşması hariç aynıydı. Kritik noktalarda yakın olan maçları hep aynı hataları yaparak kaybediyoruz. Bunun nedenlerini anlayıp takıma yardımcı olmak gerekir, bu da benim görevim." ifadelerini kullandı.
Takımda çok fazla sorun olduğunu aktaran Obradovic, "Genelde asist sayılarında en iyi takımlardan biriyiz ama bu maçta 13 asist yaptıysak sorun var. Topu doğru çeviremiyoruz. Aslında çok basit, bunu antrenmanlarda çalışıyoruz ama maçta değişik reaksiyon veriyoruz." diye konuştu.
Fenerbahçe taraftarına verdikleri destek için teşekkür eden tecrübeli başantrenör, "Buraya taraftarlar geliyor ama biz takım gibi davranmıyoruz. Beni en çok üzen şey bu." şeklinde görüş belirtti.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:56
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Sahada görüşürüz
Toplam 2
Yorum
bjk Dükkanı kapatın RENKLİLER
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
GS Bence bu kadar ederken hemen satılmalı . Beşiktaş para basıyor.
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
Gold Yok yav ne 30'u. Şöyle 90-100 M olacak ki bir şeye benzesin... Ambalajı ne kadar cancanlı olsa da Avrupa içine bakar. Bakınız; Oğuzhan
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