Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'e kaybetti
THY Avrupa Ligi 15’inci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında ağırladığı Real Madrid'e 79-77 yenildi.
THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya ekibi Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 17-10 önde kapattı. İlk periyottaki savunma direncini 2'nci periyotta kaybeden Fenerbahçe, bu çeyrekte potasında 27 sayı görürken, rakip potaya 19 sayı bıraktı ve devreye 37-36'lık Real Madrid üstünlüğü ile girildi.
3'üncü periyot karşılıklı sayılarla geçilirken, Real Madrid 3'üncü periyotu 1 sayı önde kapattı: 61-62. Final çeyreğinde üstün oyununu sürdüren Madrid ekibi, parkeden 79-77 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Avrupa Ligi'ndeki 9'uncu galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe Doğuş 6'ncı yenilgisini aldı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:10
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Sahada görüşürüz
Toplam 2
Yorum
bjk Dükkanı kapatın RENKLİLER
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
GS Bence bu kadar ederken hemen satılmalı . Beşiktaş para basıyor.
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
Gold Yok yav ne 30'u. Şöyle 90-100 M olacak ki bir şeye benzesin... Ambalajı ne kadar cancanlı olsa da Avrupa içine bakar. Bakınız; Oğuzhan
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