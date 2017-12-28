 Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'e kaybetti – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Doğuş 'e kaybetti

    Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'e kaybetti

    THY  15’inci hafta karşılaşmasında temsilcimiz  Doğuş, sahasında ağırladığı 'e 79-77 yenildi.

    THY 15'inci hafta mücadelesinde, temsilcimiz Doğuş kendi sahasında İspanya ekibi 'e 79-77 mağlup oldu.

    ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 17-10 önde kapattı. İlk periyottaki savunma direncini 2'nci periyotta kaybeden Fenerbahçe, bu çeyrekte potasında 27 sayı görürken, rakip potaya 19 sayı bıraktı ve devreye 37-36'lık Real Madrid üstünlüğü ile girildi.

    3'üncü periyot karşılıklı sayılarla geçilirken, Real Madrid 3'üncü periyotu 1 sayı önde kapattı: 61-62. Final çeyreğinde üstün oyununu sürdüren Madrid ekibi, parkeden 79-77 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Avrupa Ligi'ndeki 9'uncu galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe Doğuş 6'ncı yenilgisini aldı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:10
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