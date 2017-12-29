 Son topta yıkıldı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Son topta yıkıldı

    Son topta yıkıldı

    Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada ’i ağırlayan Kanarya, son topu iyi kullanamayınca mücadeleyi uzatmalara taşıyamadı ve 6’ncı yenilgisini aldı

    THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 6. yenilgiyle kapattı... Baştan sona çekişmeye sahne olan maçta Real Madrid'i konuk eden sarı-lacivertliler, son topu iyi kullanamadı ve mücadeleyi uzatmalara taşıma fırsatını kaçırdı: 77-79. Aslında seyircisinin de desteğiyle maça iyi başlamıştı F.Bahçe. Güçlü İspanyol rakibi karşısında ilk çeyreği 17-10 galip geçen Kanarya, ikinci periyotta rakibinin 27-19'luk serisine engel olamayınca soyunma odasına 37-36 mağlup girdi.

    WANAMEKER KULLANAMADI
    Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Datome'nin üçlüğü ile 27. dakikada 49-48 öne geçen F.Bahçe, Doncic'in etkili oyununa engel olamayınca final periyoduna 62-61 mağlup girdi. 36. dakikada farkı 4 sayıya (74- 70) çıkaran İspanyol ekibi kaşısında Vesely'ye çalınan sportmenlik dışı faulle iyice yara alan sarı-lacivertliler, son hücumda Wanamaker ile sayıyı bulamayınca kaşılaşma 79-77 Real lehine bitti. Konuk ekipte Doncic 20 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla oynadı. Wanameker'in 20 sayısı ise 'ye yetmedi.

    SLOUKAS'TAN 500. ASİST
    Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel'in de takip ederek destek verdiği karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, karşısında Avrupa Ligi kariyerindeki 500. asistini yapmayı başardı.

    'KRİTİK MAÇLARI HEP AYNI HATALARLA KAYBEDİYORUZ'
    Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, çok kötü oynadıklarını belirterek, "Kritik noktalarda yakın olan maçları hep aynı hataları yaparak kaybediyoruz" dedi. Maça pozitif başladıklarını belirten Sırp koç, "Sonra yaptığımız her şey, birkaç dakika hariç çok kötüydü. Bu yıl Maccabi FOX maçından sonra yine kötü oynadık. Aynı hataları neden yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Böyle olduğunda ilk sorumluluk başantrenördedir. Bunun nedenlerini anlamak benim görevim" diye konuştu.


    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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