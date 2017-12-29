Son topta yıkıldı
Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Real Madrid’i ağırlayan Kanarya, son topu iyi kullanamayınca mücadeleyi uzatmalara taşıyamadı ve 6’ncı yenilgisini aldı
WANAMEKER KULLANAMADI
Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Datome'nin üçlüğü ile 27. dakikada 49-48 öne geçen F.Bahçe, Doncic'in etkili oyununa engel olamayınca final periyoduna 62-61 mağlup girdi. 36. dakikada farkı 4 sayıya (74- 70) çıkaran İspanyol ekibi kaşısında Vesely'ye çalınan sportmenlik dışı faulle iyice yara alan sarı-lacivertliler, son hücumda Wanamaker ile sayıyı bulamayınca kaşılaşma 79-77 Real lehine bitti. Konuk ekipte Doncic 20 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla oynadı. Wanameker'in 20 sayısı ise Fenerbahçe'ye yetmedi.
SLOUKAS'TAN 500. ASİST
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel'in de takip ederek destek verdiği karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Real Madrid karşısında Avrupa Ligi kariyerindeki 500. asistini yapmayı başardı.
'KRİTİK MAÇLARI HEP AYNI HATALARLA KAYBEDİYORUZ'
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, çok kötü oynadıklarını belirterek, "Kritik noktalarda yakın olan maçları hep aynı hataları yaparak kaybediyoruz" dedi. Maça pozitif başladıklarını belirten Sırp koç, "Sonra yaptığımız her şey, birkaç dakika hariç çok kötüydü. Bu yıl Maccabi FOX maçından sonra yine kötü oynadık. Aynı hataları neden yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Böyle olduğunda ilk sorumluluk başantrenördedir. Bunun nedenlerini anlamak benim görevim" diye konuştu.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
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