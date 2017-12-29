Anadolu Efes, Ataman'la siftah yaptı
Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Bamberg'i 69-58 mağlup etti ve Ergin Ataman döneminde çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Garcia Gonzalez xx, Juan Carlos xx, Olegs Latisevs xx
Anadolu Efes: Mccollum xxx 19, Brown xxx 21, Birkan x, Motum xx 12, Adams x, Stimac xx 2, Mustafa x, Dragic xx 2, Dunston xx 10, Simon xx 11
Başantrenör: Ergin Ataman
Brose Basket Bambergs: Hackett xx 6, Hickman xx 10, Wright xx 8, Zisis xx 2, Nikolic xx 2, Staiger xx 6, Lo xx 8, Olinde xx, Rubit xx 7, Heckmann xx, Musli xx 9, Radosevic xx
Başantrenör: Andrea Trinchieri
1. Periyot: 15-18 (Brose Bambergs Basket lehine)
Devre: 29-38 (Brose Bambergs Basket lehine)
3. Periyot: 44-48 (Brose Bambergs Basket lehine)
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:39
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Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun teşekkürü
Toplam 1
Yorum
Özgür Başakşehirin en büyük dezavantajı istanbul takımı olması ismini değiştirip kocaelispor aydınspor diyarbakırspor yapsın full taraftarla oynar
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Rövanş maçlarının programı açıklandı
Toplam 1
Yorum
behcet Hayırlı Olsun
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Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun...
Toplam 9
Yorum
Ali BJK isi cozdu gercekten, o paralari etmeyen oyunculari sat ve gittikleri yerlerde surunsunler ve yari fiyatina geri al. Helal olsun be
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