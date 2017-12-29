 Anadolu Efes, Ataman'la siftah yaptı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    , Ataman'la siftah yaptı

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>, Ataman'la siftah yaptı

    Euroleague'de , sahasında Bamberg'i 69-58 mağlup etti ve döneminde çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini aldı.

    THY Euroleague'in 15. hafta mücadelesinde , sahasında karşılaştığı Alman ekibi Brose Basket Bamberg'i 69-58'lik skorla mağlup etti.


    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Garcia Gonzalez xx, Juan Carlos xx, Olegs Latisevs xx

    : Mccollum xxx 19, Brown xxx 21, Birkan x, Motum xx 12, Adams x, Stimac xx 2, Mustafa x, Dragic xx 2, Dunston xx 10, Simon xx 11

    Başantrenör:

    Brose Basket Bambergs: Hackett xx 6, Hickman xx 10, Wright xx 8, Zisis xx 2, Nikolic xx 2, Staiger xx 6, Lo xx 8, Olinde xx, Rubit xx 7, Heckmann xx, Musli xx 9, Radosevic xx

    Başantrenör: Andrea Trinchieri

    1. Periyot: 15-18 (Brose Bambergs Basket lehine)

    Devre: 29-38 (Brose Bambergs Basket lehine)

    3. Periyot: 44-48 (Brose Bambergs Basket lehine)
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:39
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