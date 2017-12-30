 CSKA Moskova liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    CSKA liderliğini sürdürdü

    CSKA <a href="/index/moskova?id=4f59b73c-d673-4150-9b0d-36e82e8744ae" class="" rel="tag">Moskova</a> liderliğini sürdürdü

    Ligde 15. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA , liderliğini sürdürdü.

    Basketbol THY 'nde, Rus temsilcisi CSKA , ilk yarıyı lider tamamladı.

    İlk yarının son haftasında İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olan CSKA , sahadan 90-81 galip ayrıldı.

    Bu sezon 12 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan CSKA , Yunan ekibi Olympiakos'un 1 puan önünde ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

    THY 'nde mücadele eden iki Türk temsilcisinden haftayı mağlubiyetle kapatırken, yönetiminde ligde üçüncü maçına çıkan ilk galibiyetini elde etti.

    Son şampiyon , sahasında İspanya'nın takımını ağırladı. Rakibine 79-77 yenilen sarı-lacivertliler, son dört maçta üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    bu yenilgiyle 4.'lüğü Litvanya ekibi Zalgiris'e kaptırarak 5. sıraya geriledi.

    Başantrenörlüğe 'ı getiren , Almanya'nın Brose Bamberg takımını 69-58 mağlup etti. Ligde dört maçlık mağlubiyet serisine son veren , ilk yarıyı 4 galibiyet, 11 yenilgiyle 15. sırada tamamladı.

    Sonuçlar

    -: 77-79

    Zalgiris-Olympiakos: 74-68

    Maccabi FOX-Unicaja Malaga: 78-89

    Valencia-Panathinaikos Superfoods: 67-63

    Khimki-Barcelona Lassa: 65-79

    -Brose Bamberg: 69-58

    Baskonia-CSKA : 81-90

    AX Armani Exchange Olimpia Milan-Kızılyıldız MTS: 88-91

    Puan durumu

    G M AS YS Av P
    1- CSKA Moskova 12 3 1326 1166 160 27
    2- Olympiakos 11 4 1101 1065 36 26
    3- Panathinaikos Superfoods 10 5 1165 1132 33 25
    4- Zalgris 10 5 1204 1190 14 25
    5- Fenerbahçe Doğuş 9 6 1171 1080 91 24
    6- Real Madrid 9 6 1257 1168 89 24
    7- Maccabi FOX 8 7 1196 1213 -17 23
    8- Khimki 8 7 1160 1191 -31 23
    9- Baskonia 7 8 1219 1225 -6 22
    10-Unicaja Malaga 7 8 1138 1193 -55 22
    11- Kızılyıldız MTS 6 9 1147 1223 -76 21
    12- Brose Bamberg 6 9 1097 1189 -92 21
    13- Barcelona Lassa 5 10 1211 1184 27 20
    14- Valencia 4 11 1118 1158 -40 19
    15- Anadolu Efes 4 11 1144 1209 -65 19
    16- AX Armani Exchange Olimpia Milan 4 11 1154 1222 -68 19

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:59
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