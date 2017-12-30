 Haftanın MVP'si Doncic – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Haftanın 'si Doncic

    Haftanın <a href="/index/mvp?id=31cc0643-d856-4619-94b4-50782ea03e84" class="" rel="tag">MVP</a>'si Doncic

    forması giyen , THY 'nde 15'inci haftanın en değerli oyuncusu oldu.

    THY 'nde forması giyen , 15'inci haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Fenerbahçe Doğuş'u 79-77 yenen İspanyol ekibinde, 37 verimlilik puanı üreten 18 yaşındaki Doncic, 15'inci haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

    Karşılaşmayı 20 sayı, 8 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan Doncic, iki sayılık atışlarda 3'te 3, üç sayılık atışlarda 7'de 1, serbest atışlarda ise 12'de 11 isabetle oynadı.

    CSKA Moskova forması giyen Sergio Rodriguez, deplasmanda 90-81 kazandıkları Baskonia maçında, 25 sayı, 6 ribaunt, 8 asistlik performansıyla 35 verimlilik puanı üretti ve ikinci sırayı aldı.

    Aynı maçta 20 sayı, 13 ribaunt, 2 asistle oynayan ve 33 verimlilik puanına ulaşan Baskonia'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia ise üçüncülüğü elde etti.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:21
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