Fenerbahçe kaptanından taraftarlara çağrı!
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 5 Ocak Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia'ya karşı yapacakları maçta taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Sarı-lacivertli basketbolcu, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Avrupa'da son zamanlarda istemedikleri şekilde maçlar kaybettiklerini belirterek, "Yine de iyi durumdayız. İyi oyunumuzla neler yapabileceğimizin de farkındayız." dedi.
THY Avrupa Ligi'nde konuk edecekleri Baskonia'yı ilk maçta yendiklerini hatırlatan Melih, şunları kaydetti:
"Tekrar galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Yeni yılın ilk maçı olması sebebiyle de seyircimize bir galibiyet armağan etmek istiyoruz. Takım kaptanı olarak da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkes maça geliyor ama coşkulu bir taraftar olmasını diliyoruz. Çünkü onlar burada ne kadar coşkulu olursa, biz de daha iyi ve coşkulu oynayan, savaşan bir takım oluyoruz. Salonu tamamen dolu görmek istiyoruz. Çünkü takımımız bunu hak ediyor."
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:04
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Gomis'i geri alalım!
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