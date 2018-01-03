 Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    , Panathinaikos deplasmanında

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>, Panathinaikos deplasmanında

    THY 16'ncı hafta mücadelesinde temsilcimiz , yarın saat 22.15'te ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç, OAKA Arena'da oynanacak.

    kabus gibi bir sezon geçirirken, koç 'ın takıma uyum sağlamasının ardından önemli 2 galibiyet alarak moral buldu. ekibi ilk olarak 'nde Brose Bamberg'i mağlup ederken, daha sonra ligde 'yı yenerek 2 maçlık seri yakaladı.

    Temsilcimiz 'nde bu sezon çıktığı 15 maçta yalnızca 4 galibiyet alabilirken, 11 de yenilgi tattı. Ev sahibi ekip Panathinaikos'ta ise işler iyi gidiyor. Yunan ekibi ligde namağlup yoluna devam ederken, Avrupa Ligi'nde çıktığı 15 maçta 10 galibiyet alarak zirve yarışını sürdürüyor.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:01
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