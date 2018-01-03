Anadolu Efes kabus gibi bir sezon geçirirken, koç Ergin Ataman'ın takıma uyum sağlamasının ardından önemli 2 galibiyet alarak moral buldu. İstanbul ekibi ilk olarak Avrupa Ligi'nde Brose Bamberg'i mağlup ederken, daha sonra ligde Darüşşafaka'yı yenerek 2 maçlık seri yakaladı.



Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçta yalnızca 4 galibiyet alabilirken, 11 de yenilgi tattı. Ev sahibi ekip Panathinaikos'ta ise işler iyi gidiyor. Yunan ekibi ligde namağlup yoluna devam ederken, Avrupa Ligi'nde çıktığı 15 maçta 10 galibiyet alarak zirve yarışını sürdürüyor.