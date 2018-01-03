Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında
THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, yarın saat 22.15'te Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç, OAKA Arena'da oynanacak.
Anadolu Efes kabus gibi bir sezon geçirirken, koç Ergin Ataman'ın takıma uyum sağlamasının ardından önemli 2 galibiyet alarak moral buldu. İstanbul ekibi ilk olarak Avrupa Ligi'nde Brose Bamberg'i mağlup ederken, daha sonra ligde Darüşşafaka'yı yenerek 2 maçlık seri yakaladı.
Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçta yalnızca 4 galibiyet alabilirken, 11 de yenilgi tattı. Ev sahibi ekip Panathinaikos'ta ise işler iyi gidiyor. Yunan ekibi ligde namağlup yoluna devam ederken, Avrupa Ligi'nde çıktığı 15 maçta 10 galibiyet alarak zirve yarışını sürdürüyor.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:01
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 6
Yorum
aslan evraya verilecek parayı versinler juveye alsınlar asamoahı 36 yaşındaki adamdan ne olur wagner love falan bu takımda oynayamaz genç adam alı
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 6
Yorum
aslan arkadaşım yüksek maliyetli adamları 6 aylıgına almamak lazım ne şartı 6 ay diyoruz 36 yaşındaki adama boyun egmeyin 6 ay bir şekilde gecer
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Ezici fark!
Toplam 3
Yorum
ali palabıyık 2 BJK 0 BJK ye karşı aldığı 2 galibiyeti fb değil Ali Palabıyık almıştır.fenerliler hariç tüm Türkiye bunu biliyor.
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