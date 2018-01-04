 Fenerbahçe, Baskonia'yı konuk edecek – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    , 'yı konuk edecek

    Fenerbahçe, Baskonia'yı konuk edecek

    THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde temsilcimiz Doğuş, yarın saat 20.45'te sahasında İspanya ekibi 'yı konuk edecek. Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

    Avrupa Ligi'nde çıktığı 15 maçta 9 galibiyet alan Doğuş, 6 da mağlubiyet tattı. Son 2 maçında galip gelemeyen sarı-lacivertli ekip, bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Obradovic'in öğrencileri ligde ise son 7 maçında galip geldi ve liderlik koltuğunda oturuyor.

    Deplasman ekibi ise 15 Avrupa Ligi maçında 7 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı. İlk 4 maçında mağlup olan İspanya temsilcisi, daha sonra çıktığı 11 maçta yalnızca 4 mağlubiyet aldı. Baskonia ligde ise 14 maçı geride bırakırken, 8 galibiyet elde etti.

    İki ekip arasında oynanan son müsabakada Fenerbahçe Doğuş, İspanyol rakibini deplasmanda 83-69 mağlup etmişti.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:23
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