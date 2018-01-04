Fenerbahçe, Baskonia'yı konuk edecek
THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45'te sahasında İspanya ekibi Baskonia'yı konuk edecek. Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 15 maçta 9 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş, 6 da mağlubiyet tattı. Son 2 maçında galip gelemeyen sarı-lacivertli ekip, bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Obradovic'in öğrencileri ligde ise son 7 maçında galip geldi ve liderlik koltuğunda oturuyor.
Deplasman ekibi Baskonia ise 15 Avrupa Ligi maçında 7 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı. İlk 4 maçında mağlup olan İspanya temsilcisi, daha sonra çıktığı 11 maçta yalnızca 4 mağlubiyet aldı. Baskonia ligde ise 14 maçı geride bırakırken, 8 galibiyet elde etti.
İki ekip arasında oynanan son müsabakada Fenerbahçe Doğuş, İspanyol rakibini deplasmanda 83-69 mağlup etmişti.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:23
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Son ihtimal Fares
Toplam 1
Yorum
hakan nereden buluyorsunuz bu traş adamları
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Amatöre gitti
Toplam 2
Yorum
GoGo eğer arda yetenek olarak bu kadar özelliği olmasaydı, enginden önce şuan amatördeydi. birde soruyordu ben ne yaptım diye, karakter. gs durus
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Van Persie müjdesi
Toplam 1
Yorum
GoGo Adam yaşlandı be gurban olduğum
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