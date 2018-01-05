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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Potada rakip Baskonia

    Potada rakip Baskonia
    Doğuş, Avrupa Ligi'nde bugün kritik bir sınava çıkacak. Son iki maçını kaybeden sarı-lacivertliler, 16. hafta mücadelesinde Baskonia'yı ağırlayacak. Ülker Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Temsilcimiz, İspanyol ekibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 83-69 kazanmıştı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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