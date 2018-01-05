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    05 Ocak 2018, Cuma
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    ‘Obra’yı dinlerseniz hata yapmazsınız’

    ‘Obra’yı dinlerseniz hata yapmazsınız’
    Sezon başında Fenerbahçe Doğuş kadrosuna katılan Marko Guduric'ten hocası Obradovic'e övgü dolu sözler... Sırp hocanın kendisini işine adadığını belirten 22 yaşındaki basketbolcu, "Eğer Obradovic'in dediklerini yaparsanız, kesinlikle hata yapmazsınız. Ondan her gün yeni şeyler öğreniyorum. Detaylara çok dikkat ediyor" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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