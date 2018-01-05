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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    büyük fırsat

    Fenerbahçe büyük fırsat

    Sarı-lacivertli kulübün teklifini değerlendiren Ingo Haspel, “Andre’nin kendine güvenmesi için zamana ihtiyacı var. Eski seviyesine ulaşması için Türkiye’yi önemli fırsat olarak görüyorum” dedi

    Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Farklı mevkilere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin sol kanat için gündeminde yer alan Andre Schürrle için flaş bir açıklama geldi. 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'da şans bulamayan 27 yaşındaki yıldızla ilgili Sport-1 kanalına konuşan menajeri Ingo Haspel, şu ifadeleri kullandı:

    8 MAÇ OYNADI
    "Andre'nin kendine ve gücüne güvenini kazanmak için zamana ihtiyacı var. Andre'nin bir adım daha ileri çıkıp, eski seviyesine ulaşması açısından Fenerbahçe'nin teklifini bir fırsat olarak görüyorum." Bu sezon Alman ekibi ile 8 resmi müsabakada 346 dakika sahadan kalan Schürrle, yalnızca bir asistlik performans sergiledi.

    92.5 EURO MiLYON
    Dortmund ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan için yaptığı 4 transferde 92.5 milyon euro ödendi. Mainz'dan Leverkusen'e 8.5 milyona geçen Alman futbolcu, Chelsea'ye 22 milyon, Wolfsburg'a 32 milyon, Dortmund'a da 30 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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