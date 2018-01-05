Fenerbahçe büyük fırsat
Sarı-lacivertli kulübün teklifini değerlendiren Ingo Haspel, “Andre’nin kendine güvenmesi için zamana ihtiyacı var. Eski seviyesine ulaşması için Türkiye’yi önemli fırsat olarak görüyorum” dedi
8 MAÇ OYNADI
"Andre'nin kendine ve gücüne güvenini kazanmak için zamana ihtiyacı var. Andre'nin bir adım daha ileri çıkıp, eski seviyesine ulaşması açısından Fenerbahçe'nin teklifini bir fırsat olarak görüyorum." Bu sezon Alman ekibi ile 8 resmi müsabakada 346 dakika sahadan kalan Schürrle, yalnızca bir asistlik performans sergiledi.
92.5 EURO MiLYON
Dortmund ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Andre Schürrle için yaptığı 4 transferde 92.5 milyon euro ödendi. Mainz'dan Leverkusen'e 8.5 milyona geçen Alman futbolcu, Chelsea'ye 22 milyon, Wolfsburg'a 32 milyon, Dortmund'a da 30 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:39
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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