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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    kafilesi Antalya'ya geldi

    Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi

    Kamp için Antalya'ya gelen kafilesi coşkuyla karşılandı.

    Futbol Takımı, 'de sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

    Lige verilen devre arasını Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaparak değerlendirecek sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na ulaştı.

    Kafilede teknik direktör , idari menajer Hasan Çetinkaya, teknik ekip ile aralarında , Roman Neustaedter, Vincent Janssen, , Carlos Kameni, Luis Neto, , , , Şener Özbayraklı, , Eljif Elmas ve 'in yer aldığı bazı oyuncular bulundu.

    Sarı-lacivertli kafileyi yağmura rağmen havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, takım otobüsünün otele hareket ettiği sırada meşale yakarak, takımları lehine tezahüratta bulundu.

    Diğer futbolcuların ise yarın sabah 09.30'dan itibaren Belek'te kamp yapılacak otelde toplanacağı ve ilk antrenmanın sabah saatlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

    Van Persie ve Ozan Tufan kamp kadrosunda yok

    Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Robin van Persie ile , kamp kadrosuna alınmadığı kaydedildi.

    Özel program da uygulanmayacak iki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildiği belirtildi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
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