 F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı!

    F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı!

    'de flaş gelişme! ve için karar verildi. 'da yapılacak kamp kadrosuna dahil edilmeyen iki futbolcu için 'Kendinize kulüp bulun' denildi.

    ve , takım 'dayken Samandıra'da da tek başlarına çalışamayacak. İki oyunucunun böylelikle sarı-lacivertli kulüpteki dönemleri sona erdi.

    Kulübü, Ozan Tufan ve Robin van Persie'ye kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:57
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