F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı!
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ozan Tufan ve Robin van Persie için karar verildi. Antalya'da yapılacak kamp kadrosuna dahil edilmeyen iki futbolcu için 'Kendinize kulüp bulun' denildi.
Ozan Tufan ve Robin van Persie, takım Antalya'dayken Samandıra'da da tek başlarına çalışamayacak. İki oyunucunun böylelikle sarı-lacivertli kulüpteki dönemleri sona erdi.
Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan ve Robin van Persie'ye kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:57
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Transfer bitti! Cenk Tosun Everton'da!
Toplam 7
Yorum
aslan bu transfer hilelidir. ormancının hileli transferi bi işe yaramaz. vidada hileli transfer.
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Everton: "Cenk Liverpool maçında kulübede olabilir"
Toplam 2
Yorum
BJK ADAMIN DİBİ. HAK ETTİN BUNU HELAL OLSUN SANA. YOLUN AÇIK OLSUN TOSUN PAŞA. ARTIK İKİNCİ TAKIMIMIZ EVERTON :).
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F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı
Toplam 9
Yorum
doğru kim ne yayapacak bu adamı. yıllardır yazıyorum inandıramadık bundan,m.topaldan,H.aliden oyuncu olmayacacağını
F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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