"Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım"

Fenerbahçe Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Oğuz Kağan Güçtekin'in 169'uncu Ocak sayısında yapılan röportajı şu şekilde:



-Futbol hayatına nasıl başladın?

"Ben futbola İzmir futbol okulunda başladım. Babam da eski bir futbolcuydu. Orada hocam benim geleceğimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Sonra da babamın görevi icabı İstanbul'a geldik. Burada 8 yaşında Fenerbahçe Futbol Okulu'na kaydoldum. Sonrasında minik takımdan diğer üst branşlara sonrasında U-21 ve de şimdi Fenerbahçe Futbol A Takımındayım."



"FENERBAHÇE'NİN KOYU BİR TARAFTARIYIM"

-18 yaşında bir futbolcu olarak Fenerbahçe gibi büyük bir takımdasın. Bu duyguyu bize anlatır mısın?

"Bu tarifi mümkün olmayan bir duygu. Ben söylediğim gibi küçüklüğümde İzmir'de yaşıyordum ve küçüklüğümden beri aynı zamanda Fenerbahçe'nin koyu bir taraftarıydım. İstanbul'a geldiğimizde Fenerbahçe'nin maçlarını tribünlerden takip ederken şimdi burada kulübün içerisinde bir sporcu olarak her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim yerde olmanın bana verdiği mutluluk kulübüm için verdiğim gayrette büyük bir rol oynuyor."



"ALTYAPININ BİZLERE KATKISI TARTIŞILAMAZ"

-Sence altyapıdan gelen bir futbolcu için buranın katkıları nelerdir?

"Bizim altyapımız diğer bütün takımların altyapılarından farklı bir çalışma sistemine sahip. Milli takımlarda olan Galatasaraylı ve Beşiktaşlı arkadaşlarım ile birlikte çalıştığımda aradaki farkı daha iyi görüyorum. Fenerbahçe'de yaptığımız çalışmalar çok daha kapsamlı. O nedenle altyapının bizlere katkısı tartışılamaz."



-Her genç futbolcunun ideali A takımda oynamaktır. Konya'da ilk 11'de sahaya çıktın. Neler hissettin?

"Hislerimin tarifi yok gerçekten. Aykut Hoca bana güvendi ve oynattı ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hislerimi çok açığa vurmam ama sahaya çıktığımda üzerime düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıp hocamın bana tanımış olduğu bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapmaya gayret ettim diyebilirim."



-Bir orta saha oyuncusu olarak artıların ve eksilerin sence nelerdir?

"Ben mücadeleci bir oyuncuyum, sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı ve çok daha fazla koştuğumu söyleyebilirim. Onun dışında topla biraz daha iyi olmam gerekiyor. Günümüz futbolunda orta saha oyuncularından mücadele etmelerinin yanı sıra saha içinde daha yaratıcı ve oyunu rahatça kurabilecekleri bir performans bekleniyor. Bu yüzden saha içinde verdiğim mücadelenin yanı sıra biraz daha dikine oynamam gerektiğini düşünüyorum."



-Aykut Kocaman'ın genç oyuncular üzerinde ki ilgisi çok fazla. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?

"Elimden gelenin en iyisini yapıp hocamın bana tanımış olduğu fırsatları çok iyi bir biçimde değerlendirmek için çalışıyorum."



-Ligin ilk yarısına baktığımızda zirve ile aramızda 3 puan fark var. Ligin ilk devresini bize kısaca değerlendirir misin?

"Bu dönem takımımıza yabancı futbolcular katıldı. Takımın küçük çaplı bir revizyona girmesi, takım içi uyumun da doğal olarak zaman almasına sebep oldu. Ama geçtiğimiz 7-8 hafta boyunca çıktığımız hiçbir müsabakadan mağlubiyetle ayrılmamakla beraber takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak çıkışa geçtiğimizi ve zirvedeki yarışta ne kadar büyük bir aday olduğumuzu gösterdik. Başta Aykut Hocamız ve gerek Volkan Ağabey, gerek Mehmet Ağabey olsun takımla yaptıkları konuşmalarda potansiyelimizin farkına varmamızı sağladılar ve takımın bütünleşmesinin yanında çıkışa geçmesine de yardımcı oldular diyebilirim."



"EMRE BELÖZOĞLU'NU KENDİME ÖRNEK ALIYORUM"

-Oyun tarzını düşündüğünde kimi örnek alıyorsun. Yerli ve yabancı olarak idolün kim?

"Açıkçası benim küçüklüğümden beri kendime örnek aldığım oyuncu Emre Belözoğlu'dur. Kendisini, saha içindeki tekniğinin yanı sıra ortaya koyduğu mücadele ve hırsından dolayı hep örnek aldım. Onun saha içerisinde ki rolünü anlayabiliyorum ve hayranlık da duyduğumu söyleyebilirim. Kendisiyle saha dışında da tanışma fırsatı buldum. Çok iyi karakterli ve kibar bir insan. Tüm bu gözlemlerim ve deneyimlerimin doğrultusunda Emre ağabeyin kendime örnek olarak alabileceğim en iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum."



-Ahmethan, Samed ve Yiğithan gibi diğer genç oyuncularımızın formları hakkında ne düşünüyorsun?

"Ahmethan, Samed ve Yiğithan altyapıda beraber ter döktüğüm arkadaşlarım. Onların performanslarının üstüne koyarak ve form grafiklerini yükselterek antrenmanlarda ellerinden geleni yapıp Aykut Hoca'nın maçlarda kendilerine şans vermesi için gayret ettiklerini biliyorum."



-Gelecekteki hedeflerin nelerdir?

"Açıkçası bugün baktığımda hayal ettiğim yerde, sevdalısı olduğum kulübün A Takımı'nda yer almaktayım. Ama gelecek için en büyük hedefim Fenerbahçe A Takımı'nın kaptanlığını yapmak ve uzun yıllar bu formaya hizmet etmek olacaktır. Sonrasında ise İngiltere Premier Ligi'nde forma giymek gibi bir hedefim var diyebilirim."



"TARAFTARIMIZ BİZLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"

-Son olarak taraftarımıza ne gibi bir mesajın vardır?

"Fenerbahçe tribünlerinin içinden gelen fanatik bir Fenerbahçeli olarak onlara söylemek istediğim, bizi desteklemeye devam etmeleri."