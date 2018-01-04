 F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı

    F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı

    Fenerbahçe'de ve Van Persie Antalya kampı kadrosuna alınmadı!

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:33
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