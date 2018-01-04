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hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
gsligenc tam galatasaraya göre bir oyuncu
Meth kaosdan beslenen futbol vampirleri temizlenmedikce hiç birsey olmaz bizden.
tokatlı takipteyiz yiğidim, seviliyosun
F.Bahçe'de iki isim kamp kadrosuna alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.