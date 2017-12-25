 Güle güle Ozan – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Güle güle Ozan

    Güle güle Ozan
    Aykut Kocaman'ın Osmanlı maçı sonrası kızağa çektiği Ozan Tufan, ocakta büyük ihtimalle İspanya'nın yolunu tutacak. İspanyolca dersleri alan milli futbolcunun Deportivo'ya imza atacağı, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Ozan'ın kiralık mı yoksa bonservisi ile mi gideceği netleşmedi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:16
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