Sambacı seferi
Coritiba’nın sol beki Carleto, Gremio’nun 8 numarası Arthur ile Fluminense’li Wendel yakın takibe alındı. Asbaşkanlar Ali Yıldırım ve Önder Fırat, Brezilya seferine çıkıyor
BARCELONA PEŞİNDE
8 numara için Aykut Kocaman'ın özel isteği Gremio'dan Arthur Henrique... Fakat Libertadores'i kazanan Brezilya ekibinden 21 yaşındaki yıldızı koparmak mucizelere bağlı. Barcelona'nın da istediği Arthur için Gremio ile de bir görüşme yapılacak, şartlar zorlanacak. Arth ur'un alternatifi ise Fluminense'den Marcus Wendel... Sezonu 6 gol ve 2 asistle tamamlayıp 90.9 gibi çok yüksek bir pas ortalaması ile yakalayan 20 yaşındaki yıldız adayı için de şartlar sonuna kadar zorlanacak. Wendel'i isteyen takımlar arasında ise PSG ve Porto da bulunuyor. HEDEF 4 OCAK TARİHİ
Fırat ve Yıldırım'ın yeni yıla Brezilya'da girecek. Fenerbahçe yönetimi, 4 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına en az iki ismi yetiştirmeye çalışacak.
THİAGO CARLETO İSTEYENİ ÇOK
Kariye rinin çoğu kiralık geçen Carleto 1 Ocak'tan itibaren serbest oyuncu. Peşinde birçok kulüp var ve Aykut Kocaman'ın sol bekteki önceliklerinden.
ARTHUR HENRİQUE GREMİO'NUN BEYNİ
Greimo ile sözleşmesi 31 Aralık 2019'da bitecek olan Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, orta sahanın merkezinde iki yönlü olarak görev alan bir isim. 2 kez Brezilya Milli Takımı'na davet edilip forma şansı bulamayan 21 yaşındaki futbolcu, Barça'nın yanı sıra Manchester United'ın da yakın takibinde. Skora çok fazla katkı yapmamasına rağmen (40 maçta 1 gol- 1asist) takımının beyni olan Arthur, ayaklarına son derece hakim ve pas yeteneği oldukça gelişmiş komple bir yıldız.
MARCUS WENDEL GELECEĞİ PARLAK
Wende l'in Fluminense ili 2 yıllık daha kontratı var. Tam bir pas ustası ve sağ ayağını çok etkili kullanıyor. Henüz 20 yaşında ve büyük gelecek vadeden bir isim.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:11
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