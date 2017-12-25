Sambacı seferi

Konya'da devrenin son maçına çıkan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği resmi olarak başladı... Yeni yıl öncesinde asbaşkanlarve, Brezilya'ya gidecek. İki yönetici, daha önce isimleri belirlenen sol bek ve 8 numaralar için kulüpleriyle birer görüşme gerçekleştirilecek. İlk aday,ile sözleşme 31 Aralık 2017 itibariyle dolacak olan sol bekYeşil-beyazlı formayla sezonutamamlayan 28 yaşındaki oyuncu ile son bir görüşme daha gerçekleştirilecek.numara içinın özel isteği'danFakat Libertadores'i kazanan Brezilya ekibinden 21 yaşındaki yıldızı koparmak mucizelere bağlı.nın da istediği Arthur için Gremio ile de bir görüşme yapılacak, şartlar zorlanacak.'un alternatifi iseden... Sezonutamamlayıp 90.9 gibi çok yüksek bir pas ortalaması ile yakalayan 20 yaşındaki yıldız adayı için de şartlar sonuna kadar zorlanacak. Wendel'i isteyen takımlar arasında iseveda bulunuyor.Fırat ve'ın yeni yıla Brezilya'da girecek. Fenerbahçe yönetimi, 4 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına en az iki ismi yetiştirmeye çalışacak.çoğu kiralık geçen Carleto 1 Ocak'tan itibaren serbest oyuncu. Peşinde birçok kulüp var ve Aykut Kocaman'ın sol bekteki önceliklerinden.Greimo ile sözleşmesi 31 Aralık 2019'da bitecek olan Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, orta sahanın merkezinde iki yönlü olarak görev alan bir isim. 2 kez Brezilya Milli Takımı'na davet edilip forma şansı bulamayan 21 yaşındaki futbolcu, Barça'nın yanı sıra Manchester United'ın da yakın takibinde. Skora çok fazla katkı yapmamasına rağmen (40 maçta 1 gol- 1asist) takımının beyni olan Arthur, ayaklarına son derece hakim ve pas yeteneği oldukça gelişmiş komple bir yıldız.Wende l'in Fluminense ili 2 yıllık daha kontratı var. Tam bir pas ustası ve sağ ayağını çok etkili kullanıyor. Henüz 20 yaşında ve büyük gelecek vadeden bir isim.