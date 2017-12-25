 Sambacı seferi – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Sambacı seferi

    Sambacı seferi

    Coritiba’nın sol beki Carleto, Gremio’nun 8 numarası Arthur ile Fluminense’li Wendel yakın takibe alındı. Asbaşkanlar Ali Yıldırım ve Önder Fırat, Brezilya seferine çıkıyor

    Konya'da devrenin son maçına çıkan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği resmi olarak başladı... Yeni yıl öncesinde asbaşkanlar Ali Yıldırım ve Önder Fırat, Brezilya'ya gidecek. İki yönetici, daha önce isimleri belirlenen sol bek ve 8 numaralar için kulüpleriyle birer görüşme gerçekleştirilecek. İlk aday, Coritiba ile sözleşme 31 Aralık 2017 itibariyle dolacak olan sol bek Thiago Carleto... Yeşil-beyazlı formayla sezonu 2 gol-9 asistle tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu ile son bir görüşme daha gerçekleştirilecek.

    BARCELONA PEŞİNDE
    8 numara için Aykut Kocaman'ın özel isteği Gremio'dan Arthur Henrique... Fakat Libertadores'i kazanan Brezilya ekibinden 21 yaşındaki yıldızı koparmak mucizelere bağlı. Barcelona'nın da istediği Arthur için Gremio ile de bir görüşme yapılacak, şartlar zorlanacak. Arth ur'un alternatifi ise Fluminense'den Marcus Wendel... Sezonu 6 gol ve 2 asistle tamamlayıp 90.9 gibi çok yüksek bir pas ortalaması ile yakalayan 20 yaşındaki yıldız adayı için de şartlar sonuna kadar zorlanacak. Wendel'i isteyen takımlar arasında ise PSG ve Porto da bulunuyor. HEDEF 4 OCAK TARİHİ
    Fırat ve Yıldırım'ın yeni yıla Brezilya'da girecek. Fenerbahçe yönetimi, 4 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına en az iki ismi yetiştirmeye çalışacak.

    THİAGO CARLETO İSTEYENİ ÇOK
    Kariye rinin çoğu kiralık geçen Carleto 1 Ocak'tan itibaren serbest oyuncu. Peşinde birçok kulüp var ve Aykut Kocaman'ın sol bekteki önceliklerinden.

    ARTHUR HENRİQUE GREMİO'NUN BEYNİ
    Greimo ile sözleşmesi 31 Aralık 2019'da bitecek olan Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, orta sahanın merkezinde iki yönlü olarak görev alan bir isim. 2 kez Brezilya Milli Takımı'na davet edilip forma şansı bulamayan 21 yaşındaki futbolcu, Barça'nın yanı sıra Manchester United'ın da yakın takibinde. Skora çok fazla katkı yapmamasına rağmen (40 maçta 1 gol- 1asist) takımının beyni olan Arthur, ayaklarına son derece hakim ve pas yeteneği oldukça gelişmiş komple bir yıldız.

    MARCUS WENDEL GELECEĞİ PARLAK
    Wende l'in Fluminense ili 2 yıllık daha kontratı var. Tam bir pas ustası ve sağ ayağını çok etkili kullanıyor. Henüz 20 yaşında ve büyük gelecek vadeden bir isim.
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    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:11
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