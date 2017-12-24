Denizli'den Kocaman'a tavsiye: O ikiliyi bozma!

İşte Denizli'nin Fenerbahçe yorumu; "F.Bahçe'nin yakaladığı seri devam eder diye düşünüyordum. Oyuna başlama kadrosu beklediğimden farklıydı. Gole kadar tamamen karşılıklı bir oyun vardı. Fenerbahçe sağdan soldan sürekli kanatlara indi. Ancak kesilen topları ceza sahası içinde vurabilecek biri yoktu. Fenerbahçe'nin geri dörtlüsü tamamen yoktu. Bunu gözardı etmemek lazım. Takım için kolay bir durum değildir. İki takımın da kazanabileceği bir mücadele oldu. Uzatmalarda Serkan'ın çıkardığı top ve Konya'nın direkten dönen bir topu vardı. İki takıma da 3 puan gidebilirdi. Başakşehir ve Galatasaray için bulunmaz bir hint kumaşı oldu. Kazanırlarsa 8'er puan kazanacaklar. yarışın son haftasında ciddi bir kırılma yaratabilir. Büyük takımlara karşı öne geçtiğin zaman koruma psikolojisi takım üzerinde baskı yaratıyor."



Golden sonra oyun Fener'in lehine gelişti

"Konyaspor golü bulduktan sonra oyunda dengeler Fener lehine gelişti. Soldado'nun oyuna girmesi çevresini rahatlattı. Valbuena sonradan girdiği maçlardaki performansını devam ettirdi. skor yapamadı ama etkili oldu. Başta Soldado ile başlansaydı Fenerbahçe'nin hücum tarafında etkisi artabilirdi. Kanattaki oyuncular kime top kesecekti?"

Topa sahip olmak önemli değil

"Topa sahip olmak çok fazla bir şey ifade etmiyor. Beşiktaş da yüze 70 topa sahipti ancak üretken değildi. Net pozisyonları Sivasspor buldu. Fenerbahçe'de yetenekli oyuncu sayısı fazla ama risk almıyorlar. Öte yandan Fener, Mehmet Topal ve Souza ile seri yakaladı. Kocaman, bu ikiliyi bozmadan devam edebilirdi."