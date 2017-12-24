Spor yazarları F.Bahçe maçını yorumladı
Rıdvan Dilmen: Uzun vade için Kocaman
Ligin son haftası... Konya.. Soğuk...
Konya da ligde zor pozisyonda..
Bunları hesabını yaptığımız zaman puan kaybı muhtemeldi.. Son dakikalardaki baskısı takdire değer.. Zirvede çok takım varken puan kaybı yapmamak lazım..
Fenerbahçe şu anda lider.. Dördüncü olma ihtimali var... Lider Başakşehir veya Galatasaray da olabilir. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı takımları çok ayrı izlemek lazım. Ben başkan olsam Aykut Kocaman'la asla kısa dönem çalışmam. Veya küme düşmemeye oynasam 'gel bizi kurtar' da demem. Uzun vadede çalışılması gereken bir hocadır kendisi... Hayat felsefesi sabıra dayalıdır. Çok enteresan bir iradesi vardır.
Antrenör takımı diyebileceğimiz birkaç teknik direktörden biridir. Onunla çalışan başkanın sabırlı olması lazım.. Onunla çalışmak kolay değildir. Hayata bakış açısı, temkinli ve kontrollüdür.
Aykut Kocaman'ın oynattığı futbol ve çalıştırdığı takımlar kişiliğine de yansıyor.
Dünkü maçta Konya gibi zor bir deplasmanda 'ben devreyi 0-0 kapatayım' diye düşündü.
Sonra 'santrforu oyuna sokarım' dedi... Oyunu biraz götüreyim ceza sahasında iş bitirsinler diye düşündü. Ancak o anda golü yedi.. Nasıl yedi? Fenerbahçe golü kendisi yedi... Ömer Ali de harika bir gol vuruşu yaptı.. Fenerbahçe ardından 12. duran toptan golünü attı. Sonra 80'den sonra bütün riskleri aldı ve Fernandao oyuna girdi.
Hedef belirlediler
Bu dönemde de hesapları aslında oturdu.
Bol pozisyon buldu. Son dakikada Fernandao vurdu, top direkten döndü, maç bitti derken Valbuena net pozisyonu kaçırdı..
Osmanlıspor maçından sonra 'gereğini yapacağım' derken Aziz Yıldırım ile birlikte yeni bir hedef belirlediler. Hoca, Skrtel'i unutmuştu, savunmada Neto ile Nautsder'i oynatıyordu. Orta sahada da üçlü oynatıyordu..
Ancak Osmanlıspor maçından sonra ikili ortaya döndü, defansta da Skrtel oynamaya başladı. Kalede ise Volkan görevi devraldı.
Daha da önemlisi Giuliano'yu da kendi mevkiine aldı.
Takım değişirken Aykut hoca da kendini değiştirdi.. Böylece takımın bütün omurgasını değiştirdi. Konyaspor kaşsında dört savunma oyuncusu yoktu... Josef ve Mehmet Topal'ı defansta kullandı. Özellikle orta saha oyuncularının yerlerinin değişmesi Fenerbahçe adına üretkenlik dışı ataklar getirdi.
Gürkan Kubilay: Hoşgeldin Fatih Terim!
Hem 4-6-0 oynayıp, hem de genç Oğuz Kağan'ı ilk 11 'e sürerek, kendisi için riskli bir yapıda başladı Kocaman. Santraforunun yeteri kadar fit olmadığını düşünüyordu bellli ki. Ama, bu 4-6-0'ın işlemesi için ön alanda daha kalabalık olup, aralara pas atabilmek lazımdı.İlk çeyrekte bunu hiç yapamadı F.Bahçe. Dolayısı ile de ,isabetli şut,orta ke korner hanelerinde SIFIR yazıyordu.
Bu dönemdeki tek tehlikeyi ise Volkan'ın müdahalesi engelliyordu.F.Bahçe 25 sonrası biraz kıpırdadı ve önce ilk korneri , sonra da Dirar'ın pasında Giuliano'nun vuramadığı pozisyonu buldu. F.Bahçe'nin sıkıntısı, Konya'nın da her alanda basması ile beraber, ceza alanında çoğalamaması idi. Üstelik 2 ön liberodan da, hücuma dikine pas konusunda destek gelmiyordu.O zaman da devreye, araya atılacak ince paslar ile, duran toplar kalıyordu.
.
4-6-0 taktiğini, Kasımpaşa maçı öncesi A Spor'da önermiştim.Ancak maç İstanbul'da idi ve , bu taktikte en önemli etken, 3. bölgede, kalabalık adamla ve 200 üzerinde pas yapmak gerekliliği idi. Oysa ki, Topal ve Oğuz hücuma tam destek veremeyince ve de Dirar ve Aatıf kenarda fazla kalınca ceza alanında kalabalıklaşamadı F.Bahçe. Ceza alanı içinde sadece 1.70'lik bir adamı varken de anlamsızca yaptığı 10 ortadan da sadece 1'ine kendi vurabiliyordu.
İlk yarı yine çöpe gitmişti.
Neden 86 dakika bekledi
2. yarı Soldado, Oğuz'un yerine girdi, 4 oyuncunun sahadaki mevkisi değişti. Biraz daha baskı kurdu F.Bahçe..
Ancak İsla'nın inanılmaz hatası ile golü yedi. Aatıf-Alper hamlesi geldi. Bu oyun yine duran topa bakıyordu, hiçbir Konyalının sıçramadığı pozisyonda Topal geçen hafta yaptığını yine yaptı.Takımın 'ligin kornerden en çok gol atan takımı '' haline getirdi.İşin ilginci , Konya bu haftaya kadar ligde kornerden gol yemeyen tek takımdı.Gol sonrası üstünlüğü ele aldı F.Bahçe ama Fernandao'yu oyuna almak için 86 dakika neden bekledi?
O arada,duran topta, direğinden dönen top da şansı idi. Ama direklerin daha acı vereni, son dakikada Fernandao'nun direğe nişanladığı ve Valbuena'nın maçın adamı Serkan'a atamadığı oldu.
Sonuç ; F.Bahçe ve Beşiktaş bu hafta Fatih Terim'e '' Wellcome to league ''dediler.
Erman Toroğlu: Kocaman tehdit
Aykut, bu kadrosuyla ve sezon içinde yaşanan 'gelgit'lere rağmen ilk yarıyı hiç ummadığı bir yerde bitirdi.
Bunda kendisinin ve takımının istikrarı kadar, rakiplerinin de istikrarla hata yapmayı sürdürmelerinin önemli payı vardı.
Dün sahaya bir kadro çıkarttı, santrforsuz. Ama bir şey yaptı; bir ders verdi ve birilerini tehdit etti! Zaten futbolcular için en önemli şey budur. Futbolcuyu, futbolcu ile tehdit edersin. Yani dedi ki, "Bakın beyler, siz kim olursanız olun, ben 18 yaşındaki (Oğuz) bir adamı oynatırım, alayınızı keserim" dedi.. Bence de doğru yaptı.
Yaşı geçmiş turşularla, topa ayağının burnunu uzatanlarla, adale kanseri olup üzerindeki formaları yırtarcasına hareket edenlerle uğraşacağına; iki tane böyle futbolcuyu tehdit unsuru kullanırsın, hepsinin işini bitirirsin.
Zeki Uzundurukan: Isla'nın eseri
Fenerbahçe'nin ikinci ve üçüncü bölgesindeki oyuncular, Konya'da 6'da 6 yapmak için savaş verirken; savunmadaki Neto ve İsla ikilisi, yaptıkları hatalar ile kenardaki Aykut Kocaman'a adeta saç-baş yolduruyordu. İlk 11'de başlayan Valbuena, Fenerbahçe'nin bütün ataklarının mimarı durumundaydı.
Herkes, Fenerbahçe için 'ha şimdi, ha birazdan golü atar' düşüncesinde birleşirken;
İsla'nın amatörce hatası, Fenerbahçe'nin geriye düşmesine eden oluyordu. İsla, Konyaspor'un golünde öyle bir hata yaptı ki, Ömer Ali Şahiner'e adeta golün asistini yaptı. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, Konyaspor'un orta alanda oyundan düşmesinden de yararlanarak Mehmet Topal ile beraberlik golünü buldu. İkinci yarıda maç çok yüksek tempoda oynandı.
Bundan Fenerbahçe'nin hızlı oyununun rolü çok büyüktü. Oyunun son bölümünde Konyaspor'un direkten dönen topu; ardından Fernandao'nun direkte patlayan şutu ve sarı-lacivertlilerin amansız baskısı skor tabelasını değiştirmeye yetmedi. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Konya'da bitmiş oldu...
Emre Bol: İş kazası
Cezalı ve sakat futbolcuların yokluğunda 'mecburen' oluşturulan kadronun takımın dengesini bozduğunu söyleyebiliriz. Aykut Kocaman'ın Ozan'ın yerine genç Oğuz Kaan'la başlaması bence doğruydu.
Pas tercihlerini pek doğru yapamasa da enerjisiyle çok açık kapattı.
Kocaman, tecrübenin yerine bir kez daha istatistikleri tercih etti.
Mücadele eden, elinden geleni yapanın bu takımda her zaman forması hazır olacak.
Fenerbahçe'nin dün gece sahaya 4-6-0 tertibiyle, yani forvetsiz çıktığını söyleyenlere sadece gülüyorum.
Zira takımın en çok gol atan iki oyuncusu Valbuena ve Guilliano çift forvet gibi oynadılar.
Ancak esas sıkıntının bu kadar kısa oyuncuya kenarlardan yapılan kanat ortalarıydı!
Sahanın en kısa iki adamının kafa golü atmasını beklemek biraz garip olmadı mı?
Oysa merkezden, ver kaçlarla girmek onların etkisini arttıracaktı.
İkinci yarı Konyaspor'un golünün ardından Aykut hocanın yaptığı hamleleri beğendim.
Ağır ağır yaptığı hamleler takımın hücum gücünün artmasını ve daha çok pozisyona girmesini sağladı.
Yine de Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynayan takım verimliliği olmadığını görüyoruz.
Sadece transfer yetmez
Son dakikalar ise artık kaos futbolu hakimdi. Orta sahaların iyice düştüğü, topu ayağına alanın çılgınca hücum ettiği karşılaşmada kazanan olmadı.
Bu kadar eksik oyuncuyla alınan beraberlik iş kazasıdır.
Öyle bir sezon yaşıyoruz ki herkes herkesten puan alabiliyor.
Şampiyon olan takım büyük ihtimalle 70 puan barajını aşamayacak.
İlk yarı sona erdi ve takımdaki eksiklikler aşikar.
Yapılması gereken tek şey sadece transfer değil.
Fenerbahçe'de oynama kalitesinde olmayan futbolcularla da yollar ayrılmalı. Aykut hoca da artık sonuç futbolundan iyi futbola dönüş yapmalı
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.