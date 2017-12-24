Spor yazarları F.Bahçe maçını yorumladı

Erman Toroğlu: Kocaman tehdit

Aykut, bu kadrosuyla ve sezon içinde yaşanan 'gelgit'lere rağmen ilk yarıyı hiç ummadığı bir yerde bitirdi.

Bunda kendisinin ve takımının istikrarı kadar, rakiplerinin de istikrarla hata yapmayı sürdürmelerinin önemli payı vardı.

Dün sahaya bir kadro çıkarttı, santrforsuz. Ama bir şey yaptı; bir ders verdi ve birilerini tehdit etti! Zaten futbolcular için en önemli şey budur. Futbolcuyu, futbolcu ile tehdit edersin. Yani dedi ki, "Bakın beyler, siz kim olursanız olun, ben 18 yaşındaki (Oğuz) bir adamı oynatırım, alayınızı keserim" dedi.. Bence de doğru yaptı.

Yaşı geçmiş turşularla, topa ayağının burnunu uzatanlarla, adale kanseri olup üzerindeki formaları yırtarcasına hareket edenlerle uğraşacağına; iki tane böyle futbolcuyu tehdit unsuru kullanırsın, hepsinin işini bitirirsin.