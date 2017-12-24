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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Spor yazarları F.Bahçe maçını yorumladı

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    Spor yazarları F.Bahçe maçını yorumladı

    Hedef belirlediler
    Bu dönemde de hesapları aslında oturdu.
    Bol pozisyon buldu. Son dakikada Fernandao vurdu, top direkten döndü, maç bitti derken Valbuena net pozisyonu kaçırdı..
    Osmanlıspor maçından sonra 'gereğini yapacağım' derken Aziz Yıldırım ile birlikte yeni bir hedef belirlediler. Hoca, Skrtel'i unutmuştu, savunmada Neto ile Nautsder'i oynatıyordu. Orta sahada da üçlü oynatıyordu..
    Ancak Osmanlıspor maçından sonra ikili ortaya döndü, defansta da Skrtel oynamaya başladı. Kalede ise Volkan görevi devraldı.
    Daha da önemlisi Giuliano'yu da kendi mevkiine aldı.
    Takım değişirken Aykut hoca da kendini değiştirdi.. Böylece takımın bütün omurgasını değiştirdi. Konyaspor kaşsında dört savunma oyuncusu yoktu... Josef ve Mehmet Topal'ı defansta kullandı. Özellikle orta saha oyuncularının yerlerinin değişmesi Fenerbahçe adına üretkenlik dışı ataklar getirdi.
    Spor yazarları F.Bahçe maçını yorumladı

    Gürkan Kubilay: Hoşgeldin Fatih Terim!
    Hem 4-6-0 oynayıp, hem de genç Oğuz Kağan'ı ilk 11 'e sürerek, kendisi için riskli bir yapıda başladı Kocaman. Santraforunun yeteri kadar fit olmadığını düşünüyordu bellli ki. Ama, bu 4-6-0'ın işlemesi için ön alanda daha kalabalık olup, aralara pas atabilmek lazımdı.İlk çeyrekte bunu hiç yapamadı F.Bahçe. Dolayısı ile de ,isabetli şut,orta ke korner hanelerinde SIFIR yazıyordu.
    Bu dönemdeki tek tehlikeyi ise Volkan'ın müdahalesi engelliyordu.F.Bahçe 25 sonrası biraz kıpırdadı ve önce ilk korneri , sonra da Dirar'ın pasında Giuliano'nun vuramadığı pozisyonu buldu. F.Bahçe'nin sıkıntısı, Konya'nın da her alanda basması ile beraber, ceza alanında çoğalamaması idi. Üstelik 2 ön liberodan da, hücuma dikine pas konusunda destek gelmiyordu.O zaman da devreye, araya atılacak ince paslar ile, duran toplar kalıyordu.

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    Spor yazarları F.Bahçe maçını yorumladı

    Erman Toroğlu: Kocaman tehdit
    Aykut, bu kadrosuyla ve sezon içinde yaşanan 'gelgit'lere rağmen ilk yarıyı hiç ummadığı bir yerde bitirdi.
    Bunda kendisinin ve takımının istikrarı kadar, rakiplerinin de istikrarla hata yapmayı sürdürmelerinin önemli payı vardı.
    Dün sahaya bir kadro çıkarttı, santrforsuz. Ama bir şey yaptı; bir ders verdi ve birilerini tehdit etti! Zaten futbolcular için en önemli şey budur. Futbolcuyu, futbolcu ile tehdit edersin. Yani dedi ki, "Bakın beyler, siz kim olursanız olun, ben 18 yaşındaki (Oğuz) bir adamı oynatırım, alayınızı keserim" dedi.. Bence de doğru yaptı.
    Yaşı geçmiş turşularla, topa ayağının burnunu uzatanlarla, adale kanseri olup üzerindeki formaları yırtarcasına hareket edenlerle uğraşacağına; iki tane böyle futbolcuyu tehdit unsuru kullanırsın, hepsinin işini bitirirsin.
    Spor yazarları F.Bahçe maçını yorumladı

    Zeki Uzundurukan: Isla'nın eseri
    Fenerbahçe'nin ikinci ve üçüncü bölgesindeki oyuncular, Konya'da 6'da 6 yapmak için savaş verirken; savunmadaki Neto ve İsla ikilisi, yaptıkları hatalar ile kenardaki Aykut Kocaman'a adeta saç-baş yolduruyordu. İlk 11'de başlayan Valbuena, Fenerbahçe'nin bütün ataklarının mimarı durumundaydı.
    Herkes, Fenerbahçe için 'ha şimdi, ha birazdan golü atar' düşüncesinde birleşirken;
    İsla'nın amatörce hatası, Fenerbahçe'nin geriye düşmesine eden oluyordu. İsla, Konyaspor'un golünde öyle bir hata yaptı ki, Ömer Ali Şahiner'e adeta golün asistini yaptı. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, Konyaspor'un orta alanda oyundan düşmesinden de yararlanarak Mehmet Topal ile beraberlik golünü buldu. İkinci yarıda maç çok yüksek tempoda oynandı.
    Bundan Fenerbahçe'nin hızlı oyununun rolü çok büyüktü. Oyunun son bölümünde Konyaspor'un direkten dönen topu; ardından Fernandao'nun direkte patlayan şutu ve sarı-lacivertlilerin amansız baskısı skor tabelasını değiştirmeye yetmedi. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Konya'da bitmiş oldu...
    Spor yazarları F.Bahçe maçını yorumladı

    Emre Bol: İş kazası
    Cezalı ve sakat futbolcuların yokluğunda 'mecburen' oluşturulan kadronun takımın dengesini bozduğunu söyleyebiliriz. Aykut Kocaman'ın Ozan'ın yerine genç Oğuz Kaan'la başlaması bence doğruydu.
    Pas tercihlerini pek doğru yapamasa da enerjisiyle çok açık kapattı.
    Kocaman, tecrübenin yerine bir kez daha istatistikleri tercih etti.
    Mücadele eden, elinden geleni yapanın bu takımda her zaman forması hazır olacak.
    Fenerbahçe'nin dün gece sahaya 4-6-0 tertibiyle, yani forvetsiz çıktığını söyleyenlere sadece gülüyorum.
    Zira takımın en çok gol atan iki oyuncusu Valbuena ve Guilliano çift forvet gibi oynadılar.
    Ancak esas sıkıntının bu kadar kısa oyuncuya kenarlardan yapılan kanat ortalarıydı!
    Sahanın en kısa iki adamının kafa golü atmasını beklemek biraz garip olmadı mı?

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