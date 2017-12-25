 Beşiktaşlılar çelme takıyor – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Beşiktaşlılar çelme takıyor

    Beşiktaşlılar çelme takıyor
    F.Bahçe, Fırat Aydınus'un yönettiği son 14 deplasman maçında 2 galibiyet alabildi. (2'si de G.Saray'a karşı) Kanarya, ilk golü yediği son 42 maçta 5 kez kazandı. Beşiktaşlı hocalar, son 6 maçta F.Bahçe'den 13 puan aldı. Kanarya, son olarak Beşiktaşlı Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Konyaspor'dan darbe yedi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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