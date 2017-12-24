Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'la devre arasında yolların ayrılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de kadrodaki sakat ve cezalılara rağmen yedek kulübesinde oturan ve süre alamayan Ozan Tufan'ın devre arasında elden çıkarılabileceği iddia edildi.
'Topal'la daha iyiyiz'
Genç futbolcu, uzun süredir ilk 11'e giremiyordu. Josef de Souza, daha önce yaptığı açıklamada 'Ozan'ı eleştirmek için söylemiyorum ama Mehmet Topal'la birlikte orta sahada savunma anlamında daha iyi olduk' demişti.
'Ozan kararı bizim iç meselemiz'
1-1 biten Konya maçının ardında Kocaman yaptığı açıklamada 'Ozan'ın yerine Oğuz'un oynaması bizim iç meselemiz. Bir kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu bizim iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor.' demişti.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:19
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Avantaj kaybettik
Toplam 2
Yorum
erdi saldıracaksın hocam saldıracak
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Stoperde örnek kulüp!
Toplam 1
Yorum
celal bedava dedıgın ımza parası 1.5 menajer 1.2 yıllık 3mılyon eurmu
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 2
Yorum
RUZ SEVGİLİ EBUUE DOĞRU İSE ÇOK YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE GS YIN UNUTULMAZI. AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR. SEN BUNU NASIL DÜŞÜNMEZSİN. AMA GS LILAR SENİ ÇOK SEVİYO
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