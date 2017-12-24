 Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor! – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    ile yollar ayrılıyor!

    Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor!

    Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan 'la devre arasında yolların ayrılacağı iddia edildi.

    Fenerbahçe'de kadrodaki sakat ve cezalılara rağmen yedek kulübesinde oturan ve süre alamayan 'ın devre arasında elden çıkarılabileceği iddia edildi.

    'Topal'la daha iyiyiz'
    Genç futbolcu, uzun süredir ilk 11'e giremiyordu. Josef de Souza, daha önce yaptığı açıklamada 'Ozan'ı eleştirmek için söylemiyorum ama Mehmet Topal'la birlikte orta sahada savunma anlamında daha iyi olduk' demişti.

    'Ozan kararı bizim iç meselemiz'
    1-1 biten Konya maçının ardında Kocaman yaptığı açıklamada 'Ozan'ın yerine Oğuz'un oynaması bizim iç meselemiz. Bir kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu bizim iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor.' demişti.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:19
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