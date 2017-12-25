Lider Fener

Muratbey Uşak’ı konuk eden F.Bahçe Doğuş, 89-72 kazanarak averajla zirveye yükseldi. Sarı-lacivertliler, kendi evinde çıktığı üst üste 45. karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Muratbey Uşak'ı 89-72 mağlup etti. İlk periyotu 26-23 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devreyi de etkili oyunuyla 46-34 üstün tamamladı. Mücade lenin final periyotunda, bir ara azalan farkı tekrar açan Fenerbahçe Doğuş, salondan 89-72'lik galibiyetle ayrıldı ve ve averajla zirveye yükseldi. Sarılacivertlilerde Melih Mahmutoğlu 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.