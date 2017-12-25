 Lider Fener – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Lider Fener

    Lider Fener

    Muratbey Uşak’ı konuk eden F.Bahçe Doğuş, 89-72 kazanarak averajla zirveye yükseldi. Sarı-lacivertliler, kendi evinde çıktığı üst üste 45. karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Muratbey Uşak89-72 mağlup etti. İlk periyotu 26-23 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devreyi de etkili oyunuyla 46-34 üstün tamamladı. Mücade lenin final periyotunda, bir ara azalan farkı tekrar açan Fenerbahçe Doğuş, salondan 89-72'lik galibiyetle ayrıldı ve ve averajla zirveye yükseldi. Sarılacivertlilerde Melih Mahmutoğlu 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lider Fener haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN