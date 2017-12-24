Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde üst üste 45. maçını da galip bitirdi. Fenerbahçe Doğuş, seyircisi önünde ligde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde 10. galibiyetini elde etti ve averajla liderliğe yükseldi. Muratbey Uşak ise 11. kez mağlup oldu ve son sırada kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Muratbey Uşak, 2. dakikayı 8-2 üstün geçti. Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 4. dakikada üstünlük kurdu: 10-8. Pota altından Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 26-23 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 12-0'lık seri ile başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı 15'e kadar çıkardı: 38-23. Savunmaların sertleştirdiği kalan bölümde Vesely, Sloukas ve Thompson ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 46-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken Miller ve Miles ile sayılar bulan konuk ekibe, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, 26. dakikayı 13 sayı (53-40) farkla geçti. Vesely, Sinan Güler ve Sloukas'ın sayılarıyla ev sahibi ekip, final periyotuna 64-53 üstün girdi.

Son çeyrekte Şafak Edge'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle farkı tek hanelere indirdi: 72-63. Son bölümde Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu ve Nunnally ile sayılar bulan ve farkı açan Fenerbahçe Doğuş, Muratbey Uşak'ı 89-72 mağlup etti.

Maçın en skorer oyuncusu Muratbey Uşak formasıyla 20 sayı kaydeden Jordan Hamilton olurken, Fenerbahçe Doğuş'ta Melih Mahmutoğlu 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Ayrıca Vesely, 4. çeyreğin başında sakatlanarak oyundan çıktı ve sağlık ekibiyle soyunma odasına gitti.

Öte yandan Ali Muhammed kariyerinde Türkiye Ligi'nde 200, Egehan Arna ise 50. maçına çıktı.





Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Altuğ Köselerli, İsmail Aydın, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 18, Guduric, Melli 9, Thompson 2, Ahmet Düverioğlu 11, Egehan Arna, Nunnally 10, Vesely 8, Sinan Güler 14, Sloukas 12

Muratbey Uşak: Miller 6, Şafak Edge 11, Hamilton 20, Miles 17, Carmichael 8, Murat Kozan, Mutlu Akpınar, Solomon 2, Tayfun Erülkü 5, Calloway 3

1. Periyot: 26-23

Devre: 46-34

3. Periyot: 64-53