Büyükşehir Basket takımı Galatasaray’a konuk oluyor
Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu BSL’nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank ile karşılaşacak. 23 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 17.00’da başlayacak.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:37
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Büyükşehir Basket takımı Galatasaray’a konuk oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.