 Büyükşehir Basket takımı Galatasaray’a konuk oluyor – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Büyükşehir Basket takımı Galatasaray’a konuk oluyor

    Büyükşehir Basket takımı Galatasaray’a konuk oluyor

    Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu BSL’nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank ile karşılaşacak. 23 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 17.00’da başlayacak.

    Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank ile karşılaşacak. 23 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 17.00'da başlayacak ve Ntvspor'dan canlı olarak yayınlanacak. Ligin 11. haftasında Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek ligde 8. sırada yer alan Büyükşehir, Galatasaray karşısında da kazanarak galibiyet sayısını 7'ye çıkartmak ve Türkiye Kupası'na katılabilmek için avantaj yakalamak istiyor.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:37
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