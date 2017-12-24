 Obradovic: Maçın kontrolü bizdeydi – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Obradovic: Maçın kontrolü bizdeydi

    Obradovic: Maçın kontrolü bizdeydi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında 'ı 89-72 mağlup eden 'un başantrenörü , karşılaşmanın kendi kontrollerinde geçtiğini söyledi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, rakibe saygı duyarak oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

    "Maçtan önce 'ın son sırada olduğunu unutmamız gerektiğini konuştuk. Çok inişler, çıkışlar olmasına rağmen maçı kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Genel olarak birçok oyuncu iyi oynadı. Oyuncu isimleri vererek konuşmayı sevmesem de Sinan ve Ahmet çok iyi mücadele etti. Vesely ve Melli de her maç aynı ciddiyetle oynuyor, onları da tebrik ediyorum. Diğer oyuncularımız da efor sarf etti ve maçı kazandık. Üst üste yoğun programdan sonra 1.5 gün dinlenecekler ve Real Madrid maçına hazırlanacağız. 'ı tebrik ediyorum sonuna kadar maçtan kopmadılar."

    Sarı-lacivertli basketbolcu Sinan Güler ise kazanmaları gereken bir maçtan iyi bir sonuçla ayrıldıklarını aktararak, "Hafta içi oynadığımız iki Avrupa Ligi maçından sonra bu karşılaşmalar zor oluyor. Derin kadro ile bu maçlarda da iyi oynamamız gerekiyor. Oyunun bazı bölümlerinde kötü oynasak da maçın kontrolü genelde bizdeydi." ifadelerini kullandı.

    MURATBEY UŞAK CEPHESİ
    Muratbey Uşak Yardımcı Antrenörü Mustafa Mavili, çok iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

    Son çeyreğe kadar maçın içinde olduklarını aktaran Mavili, "Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Sonuna kadar mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Son periyotta farkı eritip geri dönüş yaptık ve maçı 5 sayıya indirdik. Maçın sonunda Fenerbahçe ile oynadığımız için oyundan koptuk." şeklinde görüş bildirdi.

    Muratbey Uşak'ın oyuncusu Süleyman Yavaş ise karşılaşmada son topa kadar mücadele ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Obradovic: Maçın kontrolü bizdeydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN