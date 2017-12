Anadolu Efes , sezona başladığı Hırvat çalıştırıcı Velimir Perosevic ile istenen performansı sergileyemeyince yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlılar, Perosevic'in yerine takımı deneyimli bir isim olan Ergin Ataman 'a emanet etti. Ataman, 1999-2001 yılları arasında ve 2008-2009 ile 2009-2010 sezonlarında Efes'i çalıştırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.Perasovic'in Efes'te çalıştığı dönemde iyi işler yaptığını söyleyen Ataman, "Euroleague'de son maçta Final-Four'un kapsından döndü. Bu sene şanssızlık ve sıkıntılar olmuş. Kulüp de yolları ayırma kararı almış. Beni aradılar, ben de kabul ettim. Sonuçta benim basketbol antrenörlüğüne başladığım kulüp. Çok iyi tanıdığım bir camia. Daha önce çalıştırmıştım. Güven duyduklarını belirttiler. Bu sezon çok çalışma taraftarı değildim, dinlenmeyi düşünüyordum. Efes olunca farklı. Kendi kulübümüz. Euroleague kulübü. Türkiye ve Avrupa'da ekol bir takım. İhtiyaçları olduğunu belirttiler, ben de kabul ettim" şeklinde konuştu.Kendi için kolay bir dönem olmadığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, "İki sistemin arasında takımı götürmeye çalışıyorum. Çünkü bir anda yeni bir sisteme döndüğümüz zaman oyuncuların kafasında ciddi anlamda karışıklıklar olabilir. Ben kendi sistemimi monte etmeye çalışıyorum. Bir yandan da oyuncuları tanıyorum. Yavaş yavaş bir takım düzenlemeler yapacağız. Bugünden takıma takviye veya şu oyuncularla tasarrufumuz söz konusu değil" diye konuştu.

Euroleague'de matematiksel şans devam ettiği sürece devam edeceklerini vurgulayan Ergin Ataman, "Şu an Anadolu Efes'in bulunduğu durum alışılmışın dışında bir durum. Zaten sezon içerisinde antrenör değişikliğine gitmesinde temel sebep bu. Ama bakıldığı zaman Euroleague'de her şey değişebiliyor. Geçen yıl bunu Galatasaray ile yaşadım. İlk devre oldukça kötü performanstan sonra ikinci yarı iyi bir performansla yukarılara kadar gelmiş ama play-off yapamamıştık" değerlendirmesinde bulundu.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki rekabetin hatırlatılması üzerine Ataman, "Efes de bu rekabetin içinde olacak. Anadolu Efes'in Türkiye liginde hedefi her zaman şampiyonluktur. Onun için bu mücadelenin içine girecek. Zaten ligdeki durumuna baktığımız zaman çok büyük bir kayıp gözükmüyor. Kapasitesini de zaman zaman göstermiş bir takım. Almış olduğu kötü mağlubiyetler de var. Ligde Fenerbahçe'yi de yenmiş bir takım. Ligin ikinci yarısında tam yarışın içine gireceğini düşünüyorum. Ligde her maç önemli" diye cevap verdi.Galatasaray Odebank'ta da beraber çalıştığı Amerikalı yıldız Errick McCollum'un çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Ataman, "Zaten bunu Galatasaray'ın Eurocup şampiyonluğunda da ispat etti. Bu sezon da formda bir oyuncu. Euroleague'de takımın sayı yükünü sırtlıyor. Birbirimizi iyi tanıyoruz. İnşallah o uyum takıma yansır ve takım başarılı olur" dedi.