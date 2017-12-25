Valbuena şov sürüyor

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Mathieu Valbuena adından söz ettirmeye devam ediyor. Fransız yıldız Konya maçında asistlerine devam etti. Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu en kritik anda sahneye çıkan Valbuena, kornerden Mehmet Topal'a yaptığı asist ile takımına 1 puanı getirdi ve son 6 maçta 3 gol ve 7 asist ile yıldızlaştı.



