 Valbuena şov sürüyor – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Valbuena şov sürüyor

    Valbuena şov sürüyor
    Fenerbahçe'nin başarılı ismi Mathieu Valbuena adından söz ettirmeye devam ediyor. Fransız yıldız Konya maçında asistlerine devam etti. Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu en kritik anda sahneye çıkan Valbuena, kornerden Mehmet Topal'a yaptığı asist ile takımına 1 puanı getirdi ve son 6 maçta 3 gol ve 7 asist ile yıldızlaştı.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:31
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