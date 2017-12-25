 Cruzeiro Fernandao'dan vazgeçti – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Cruzeiro Fernandao'dan vazgeçti

    Cruzeiro Fernandao'dan vazgeçti

    Fenerbahçe'nin Fernandao'yu Cruzeiro'ya satma hayalleri suya düştü. Fernandao bir süredir Brezilya ekibiyle flörtteydi. Ancak sambacının menajeri Eduardo Uram ile Cruzeiro arasındaki görüşmelerde bir türlü sonuca ulaşılamadı. Bu gelişme üzerine Cruzeiro, 34 yaşındaki Fred'le 3 yıllık sözleşme yaptı.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:32
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