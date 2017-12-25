 Topal, Fener’i yarışta tuttu – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Topal, Fener’i yarışta tuttu

    Topal, Fener’i yarışta tuttu

    Dört puan toplanan son iki maçtaki üç golün 2’sini attı, 1’inin ise pasını verdi

    Mehmet Topal, bu sezon F.enerbahçeli taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerin başında gelirken, otoritelerce de sık sık eleştirildi. Ancak milli futbolcu, şans bulduğu son 6 maçta önemli işler yaptı. Josef'le orta sahanın yükünü çekerken, skor katkısı ile de öne çıktı. 2-1 kazanılan Karabük maçında 1 gol-1 asistle oynadı, Konya'da takımının tek golünü attı, vazgeçilmez olduğunu yine gösterdi.

    Topal, Konya'da golün dışında 4 top çaldı, 3 top uzaklaştırdı. Attığı 6 uzun pasın 4'ü yerini buldu, yüzde 84.4 pas isabeti ile oynadı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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