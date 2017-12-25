Topal, Fener’i yarışta tuttu
Dört puan toplanan son iki maçtaki üç golün 2’sini attı, 1’inin ise pasını verdi
Topal, Konya'da golün dışında 4 top çaldı, 3 top uzaklaştırdı. Attığı 6 uzun pasın 4'ü yerini buldu, yüzde 84.4 pas isabeti ile oynadı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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