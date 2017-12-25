Bileğimiz bükülmeyecek

Son haftalarda büyük bir çıkışa imza atan1 puanla döndü ama bu moralleri bozmadı. Karşılaşma sonunda sorularımızı yanıtlayan teknik direktör, plan dahilinde ilerlediklerini bu süreç içinde kayıplar olabileceğini ifade etti. Toplam performansa bakmanın yararlı olacağını kaydeden Kocaman, ara transferden, lig sonundaki hedeflerine kadar özel açıklamalar yaptı. İştemaçı sonrası Kocaman'ın açıklamaları:Maşallah kedi gibiydi.Pozisyon olarak istediğim yerdeyiz. Hele ki 6 hafta evveline baktığımız zaman... Öbür taraftanmaç. Aslında pek çok şeyi konuşmuyoruz ama her şeygidiyordu. Tam anlamıyla talihsiz bir gol her şeyi böyle yaptı. Sonuçta Konyaspor iyi bir takım.Maçın rakamlarına bakarsanız, böyle bir şeyin olmadığını görürsünüz. Maçın başında bu kadroyla başlasaydık, yineolacaktı. Ama bu kez hamlede sıkıntı yaşayacaktık. Amacımız 60'tan sonra güçlü hamlelerle maçı koparmaktı.saha yerleşiminde son derece iyi bir takım ve bu maçı kurtuluş maçı olarak görüyorlardı. Bu nedenle hamleleri çok iyi yaptılar, biz de o baskıyı yaratamadık. Baskıyı yaratamayınca, hep topu arkadan taşımak zorunda kaldık.Her şey oyuncu tercihiyle anlamlandırılıyor. Oyunun bütününe bakıldığı zaman başka bir hikaye vardı.Konya maçını da ekleyerek söylüyorum; biz 60. dakikalardan sonra rakiplerimizi bükmeye başladık. İkinci yarıdabaşlayacağız. Ama bu oyun bir plan dahilinde gidiyor. Tabii ki istemediğimiz durumlar oluyor amabu açığı kapatacağız ve liderliği kalıcı olarak alacağız.Panik oynamak yerine son pası zorlamak daha... Çok daha iyi pozisyonlar getiriyor bu durum...Esas transfer zaten o olacak.Çağdaş teknik adamların oyuncularını ve takımın oyununu daha iyiye götürmek adına kullandıkları birçok yöntem var. Rakiplerinden üstün olmak adına öncelikle fiziksel olarak büyümeyi, bununla birlikte de kendi taktik anlayışlarını kabul ettirmenin peşine düşüyorlar. Aykut hoca da bunun farkında ve kararlarını verirken, ölçülebilir verileri kullanıyor. Kendisinin nerede olduğunu ve rakiplerinin nerede kaldığını da analiz ediyor. Sezon başındaki takım ile şu andakinin farkı ortada. İkinci yarıda rakiplerini bükeceklerine yönelik iddiasında haklı çıkabilir.