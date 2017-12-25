Bileğimiz bükülmeyecek
Bir plan dahilinde ilerlediklerini ifade eden başarılı çalıştırıcı, “Tabii ki istemediğimiz durumlar oluyor ama devre arasında bu açığı kapatacağız ve liderliği kalıcı olarak alacağız” diye konuştu
Serkan çok formdaydı, eski öğrencinizin performansıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? - Maşallah kedi gibiydi.
5 maçın sonunda gelen bu beraberliğe kötü diyor musunuz? - Pozisyon olarak istediğim yerdeyiz. Hele ki 6 hafta evveline baktığımız zaman... Öbür taraftan elimizdeydi maç. Aslında pek çok şeyi konuşmuyoruz ama her şey planlandığı gibi gidiyordu. Tam anlamıyla talihsiz bir gol her şeyi böyle yaptı. Sonuçta Konyaspor iyi bir takım.
BÜTÜNE BAKMAK GEREKİYOR
Defansif oyun eleştirisine rağmen, maçı bitiren 11'deki 8 kişi orta saha ve ilerisinde oynayan isimler... Bu eleştirilere katılıyor musunuz? - Maçın rakamlarına bakarsanız, böyle bir şeyin olmadığını görürsünüz. Maçın başında bu kadroyla başlasaydık, yine benzer şeyler olacaktı. Ama bu kez hamlede sıkıntı yaşayacaktık. Amacımız 60'tan sonra güçlü hamlelerle maçı koparmaktı. Konyaspor saha yerleşiminde son derece iyi bir takım ve bu maçı kurtuluş maçı olarak görüyorlardı. Bu nedenle hamleleri çok iyi yaptılar, biz de o baskıyı yaratamadık. Baskıyı yaratamayınca, hep topu arkadan taşımak zorunda kaldık. Problem buydu. Her şey oyuncu tercihiyle anlamlandırılıyor. Oyunun bütününe bakıldığı zaman başka bir hikaye vardı.
GİDECEKLER DAHA ÖNEMLİ
Aslında siz, başlayan 11 kadar bitiren 11'i de çok önemsiyorsunuz. Defansif oyun eleştirilerinin ana kaynağı bunu görmemek olabilir mi? - Konya maçını da ekleyerek söylüyorum; biz 60. dakikalardan sonra rakiplerimizi bükmeye başladık. İkinci yarıda tamamen bükmeye başlayacağız. Ama bu oyun bir plan dahilinde gidiyor. Tabii ki istemediğimiz durumlar oluyor ama devre arasında bu açığı kapatacağız ve liderliği kalıcı olarak alacağız.
İlk haftalara göre deplasmanda da olsa sakin pas yaptığınız gözüküyor... - Panik oynamak yerine son pası zorlamak daha mantıklı... Çok daha iyi pozisyonlar getiriyor bu durum...
Transferde herkes gelecekleri konuşuyor ancak gideceklerin durumu nedir? - Esas transfer zaten o olacak.
Emre BOL
Mini Yorum: "Haklı çıkabilir" / Gürcan Bilgiç
Çağdaş teknik adamların oyuncularını ve takımın oyununu daha iyiye götürmek adına kullandıkları birçok yöntem var. Rakiplerinden üstün olmak adına öncelikle fiziksel olarak büyümeyi, bununla birlikte de kendi taktik anlayışlarını kabul ettirmenin peşine düşüyorlar. Aykut hoca da bunun farkında ve kararlarını verirken, ölçülebilir verileri kullanıyor. Kendisinin nerede olduğunu ve rakiplerinin nerede kaldığını da analiz ediyor. Sezon başındaki takım ile şu andakinin farkı ortada. İkinci yarıda rakiplerini bükeceklerine yönelik iddiasında haklı çıkabilir.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:30
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