Brezilyalı stoper, toplamda beş kez fileleri havalandırarak, Fenerbahçe’nin iki forvetinin ligde attığı gol sayısına ulaştı
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:53
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Güle güle Ozan
Toplam 1
Yorum
sami birakin pazarligi gerekiyorsa ustune para da verip yollayin nasilsa bir faydasi yok, ne kadar erken yollanssa o kadar iyi,
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Maicon, "Hepimiz gördük. İmparator geri döndü"
Toplam 2
Yorum
from usa noldu sustunuz gazman mis hayat bir gaz ulen senol gunes, fatih terim olamaz
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Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor!
Toplam 8
Yorum
ali kırcı 18 lik genç bundan çok daha iyi oynuyor..
Janssen+Soldado=Maicon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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