 Janssen+Soldado=Maicon – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Janssen+Soldado=Maicon

    Brezilyalı stoper, toplamda beş kez fileleri havalandırarak, Fenerbahçe’nin iki forvetinin ligde attığı gol sayısına ulaştı

    Galatasaray'ın başarılı stoperi , frikikten ağları sarsarak 5. lig golünü kaydetti. Sambacı, böylece Fenerbahçe'nin forvetleri (2) ve 'nun (3) ligdeki gol sayısını yakaladı. Daha önce formasını giydiği Sao Paulo'da 72 karşılaşmada 5 kez ağları sarsan Maicon, Galatasaray'da ise bu rakama 17 maçta ulaştı. Brezilyalı savunmacı, Bursasporlu Aziz Behic'lebirlikte, Avrupa'nın 5 önemli liginde en skorer stoper konumunda bulunuyor. Öte yandan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Maicon, ikinci yarının ilk haftasında Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek. (Sabah)
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:53
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