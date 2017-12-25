5 isim!.. Fener düğmeye basıyor
2. yarıya güçlü girmek isteyen F.Bahçe, Gaitan, Zeca, Baba Rahman, Taider ve Grujic’i transfer listesine almıştı. Aykut Kocaman ile yapılacak toplantının ardından 1 veya 2 isim kadroya dahil edilecek
SON KARARI KOCAMAN VERECEK
Sol bek için Zeca ve Baba Rahman, sağ kanat için Gaitan, orta saha için de Taider ve Grujic'in ismi ön palana çıkıyor. Teknik direktör Kocaman ile yapılacak son toplantının ardından alınacak isimler belli olacak.
3 FUTBOLCUNUN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
Aday futbolcular arasında en çok öne çıkanların ise Gaitan, Zeca ve Taider olduğunu belirtiliyor. Gaitan'ın geçtiğimiz ay yaşadığı adale sakatlığının da geçtiği ve idmanlara başladığı gelen haberler arasında. (Takvim)
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:02
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Güle güle Ozan
Toplam 1
Yorum
sami birakin pazarligi gerekiyorsa ustune para da verip yollayin nasilsa bir faydasi yok, ne kadar erken yollanssa o kadar iyi,
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Maicon, "Hepimiz gördük. İmparator geri döndü"
Toplam 2
Yorum
from usa noldu sustunuz gazman mis hayat bir gaz ulen senol gunes, fatih terim olamaz
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Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor!
Toplam 8
Yorum
ali kırcı 18 lik genç bundan çok daha iyi oynuyor..
5 isim!.. Fener düğmeye basıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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