 5 isim!.. Fener düğmeye basıyor – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    5 isim!.. Fener düğmeye basıyor

    5 isim!.. Fener düğmeye basıyor

    2. yarıya güçlü girmek isteyen F.Bahçe, Gaitan, Zeca, Baba Rahman, Taider ve Grujic’i transfer listesine almıştı. Aykut Kocaman ile yapılacak toplantının ardından 1 veya 2 isim kadroya dahil edilecek

    Ligin ilk yarısının son bölümüde topladığı puanlarla şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi haline gelen Fenerbahçe, devre arasında hem çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmek hem de yapacağı takviyelerle daha geniş ve güçlü bir kadroya sahip olmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde 5 aday futbolcudan 1 ya da 2'si alınacak.

    SON KARARI KOCAMAN VERECEK
    Sol bek için Zeca ve Baba Rahman, sağ kanat için Gaitan, orta saha için de Taider ve Grujic'in ismi ön palana çıkıyor. Teknik direktör Kocaman ile yapılacak son toplantının ardından alınacak isimler belli olacak.

    3 FUTBOLCUNUN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
    Aday futbolcular arasında en çok öne çıkanların ise Gaitan, Zeca ve Taider olduğunu belirtiliyor. Gaitan'ın geçtiğimiz ay yaşadığı adale sakatlığının da geçtiği ve idmanlara başladığı gelen haberler arasında. (Takvim)
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:02
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