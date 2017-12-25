 Van Persie için resmi açıklama – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Van Persie için resmi açıklama

    Van Persie için resmi açıklama

    Feyenoord Kulübü'nde Robin van Persie ile ilgili resmi bir açıklama geldi.

    Kulübün futbol direktörü Van Geel, Hollandalı yıldızın kendileri için efsane bir isim olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de bu sezon forma yüzü göremeyen Robin van Persie için ülkesinden flaş bir transfer mesajı geldi. Transfer dönemlerinde adı sürekli Feyenoord ile anılan golcü futbolcu için futbol direktörü Van Geel, Van Persie'nin çok özel bir isim olduğunu aktararak, "Van Persie embol bir oyuncu. Kariyerini Feyenoord'da tamamlama durumu olursa bu güzel olur. Ancak bu durum ile ilgili şu anda arka planda bir çalışmamız var" dedi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:50
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