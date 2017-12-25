Maicon maçtan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "O anlık bir gol sevinci oldu. Kardeşim kaza yapmıştı ve onun için böyle bir reaksiyon gibi oldu. Duygusal bir an oldu. Kimse yanlış anlamasın. Bugün bence en önemlisi Fatih hocanın devre arası konuşması oldu. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Fatih hocanın bizi motive etmesi, verdiği taktiklerle ikinci yarıda maçı çevirdiğimizi ve neler yapabileceğimizi herkes gördü." dedi.

Maicon, Fatih Terim'in devre arasında neler söylediği sorusuna ise verdiği yanıtta ise, "Hepimiz gördük. İmparator geri döndü. O yüzden çok mutlutuz takım olarak. Bu seneki hedefimiz şampiyonlul. Eminim ki imparatorla birlikte hedefimize ulaşacağız."