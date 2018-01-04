Diarra önerisi!

Kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Arsenal ve Marsilya gibi takımların formasını giyen Lassana Diarra'nın, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi.

Diarra'nın ülkesi Fransa'da yayın yapan SFR Radyosu'nun verdiği habere göre; Marsilya'dan sonra iki sezondur formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Jazira ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

Yeniden Avrupa'ya dönmek ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusun peşinde sarı-lacivertliler'in yanı sıra; Saint-Etienne, PSG, Milan ve Manchester United olduğu öne sürüldü.

Al-Jazira'da sıkıntılı bir süreç yaşayan ve burada sadece 5 maça çıkan Diarra'nın geleceğinin, bu ara transfer döneminin ortasına kadar belli olacağı konuşuluyor.

