 Diarra önerisi! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Diarra önerisi!

    Diarra önerisi!

    ekibi Al Jazira ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan , menajerler tarafından 'ye önerildi.

    Kariyerinde , , ve Marsilya gibi takımların formasını giyen 'nın, menajerler tarafından 'ye teklif edildiği iddia edildi.

    Diarra'nın ülkesi 'da yayın yapan SFR Radyosu'nun verdiği habere göre; Marsilya'dan sonra iki sezondur formasını giydiği kulübü Al-Jazira ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

    Yeniden Avrupa'ya dönmek ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusun peşinde sarı-lacivertliler'in yanı sıra; Saint-Etienne, , Milan ve olduğu öne sürüldü.

    Al-Jazira'da sıkıntılı bir süreç yaşayan ve burada sadece 5 maça çıkan Diarra'nın geleceğinin, bu ara transfer döneminin ortasına kadar belli olacağı konuşuluyor.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:29
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