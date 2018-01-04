Taaruz başladı
Yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat, Brezilyalı sol bek Kenedy’yi kiralamak için İngiliz kulübüyle masaya oturacak
Ancak F.Bahçe, 21 yaşındaki Brezilyalı için daha önce İngiliz ekibinden olumlu mesajlar alsa da bu transfer harekatında rakipsiz değil. Newcastle United ve Lokomotif Moskova da Kenedy ile yakından ilgileniyor. Buna rağmen Fenerbahçe'nin bu transferde daha şanslı olduğu ifade ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin, altı aylık kiralama bedeli olarak Chelsea'ye 1 milyon sterlin, futbolcuya ise 1.2 milyon sterlin önermeyi planladığı öğrenildi. Kenedy bu sezon Chelsea'de hiçbir lig maçında forma giyemedi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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