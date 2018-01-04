 Taaruz başladı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Taaruz başladı

    Taaruz başladı

    Yöneticiler Ali Yıldırım ve , Brezilyalı sol bek Kenedy’yi kiralamak için İngiliz kulübüyle masaya oturacak

    Fenerbahçe sol bek sorununu çözmek için Ada'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın istediği isimlerden biri olan Chelsea'li Kenedy için başlatılan operasyonu Ali Yıldırım-Önder Fırat ikilisi yönetecek. Yıldırım ve Önder İngiltere'ye giderek hem Chelsea ile hem de Kenedy'nin menajeriyle bir araya gelecek.

    Ancak F.Bahçe, 21 yaşındaki Brezilyalı için daha önce İngiliz ekibinden olumlu mesajlar alsa da bu harekatında rakipsiz değil. Newcastle United ve Lokomotif Moskova da Kenedy ile yakından ilgileniyor. Buna rağmen Fenerbahçe'nin bu transferde daha şanslı olduğu ifade ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin, altı aylık kiralama bedeli olarak Chelsea'ye 1 milyon sterlin, futbolcuya ise 1.2 milyon sterlin önermeyi planladığı öğrenildi. Kenedy bu sezon Chelsea'de hiçbir lig maçında forma giyemedi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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