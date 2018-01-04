 Asıl isteyen Napoli! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Asıl isteyen !

    Asıl isteyen Napoli!

    Tottenham'ın Vincent Janssen'i geri çağırdığı iddia edilmişti.

    Fakat Janssen'i asıl isteyen kulübün olduğu ortaya çıktı. İtalyan ekibinin, Hollandalı golcüyü transfer etmek için girişimde bulunduğu ancak sonuç alamadığı öğrenildi. Zira FIFA kuralı gereği bir oyuncunun 1 sezonda 3 farklı takımda forma giymesi yasak. Janssen, sezon başında Tottenham forması ile Chelsea'ye karşı oynadığı için Napoli'ye transfer olma ihtimali kalmadı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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