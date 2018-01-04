Ozan için karar anı
Genç oyuncunun, Antalya kampına götürülüp götürülmeyeceği bugün kesinlik kazanacak. Ozan kadroda yer almazsa kulüp arayışına hız verecek
Ligin son bölümünde kadroya alınmayan Ozan, bu sezon 9'u Süper Lig'de olmak üzere 14 resmi maçta görev yaptı. 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Bursaspor'dan 7 milyon euro'ya alınan 22 yaşındaki ön liberonun iyi bir teklif gelirse satılması gündemde.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:31
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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