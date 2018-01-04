 Ozan için karar anı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Ozan için karar anı

    Ozan için karar anı

    Genç oyuncunun, kampına götürülüp götürülmeyeceği bugün kesinlik kazanacak. Ozan kadroda yer almazsa kulüp arayışına hız verecek

    Fenerbahçe'de yaptığı açıklamalar nedeniyle gözden düşen Ozan Tufan'ın kampına götürülüp, götürülmeyeceği bugün netleşecek. Milli futbolcuya henüz resmi bir tebligatta bulunulmadığı bildirildi. Ozan sözleşmesi sürdüğü için yönetimin vereceği karar doğrultusunda hareket edecek. Genç oyuncu kampta yer alacakmış gibi kendisini hazır tutuyor. Öte yandan Deportivo ve Benfica'nın istediği konuşulan Ozan'a şu ana kadar ya da başka bir ülkeden resmi bir teklif gelmediği de ifade edildi. Menajeri Ahmet Bulut'la olan sözleşmesi biten oyuncu, sözleşmesini yenilememişti.

    Ligin son bölümünde kadroya alınmayan Ozan, bu sezon 9'u Süper Lig'de olmak üzere 14 resmi maçta görev yaptı. 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Bursaspor'dan 7 milyon euro'ya alınan 22 yaşındaki ön liberonun iyi bir teklif gelirse satılması gündemde.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:31
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