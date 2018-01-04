Keşke 10 yıl geç doğsaydım
Liverpool'un 75 milyon sterlin'e van Dijk'i transfer etmesi, Martin Skrtel'i fena kızdırdı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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