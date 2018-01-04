 Keşke 10 yıl geç doğsaydım – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Keşke 10 yıl geç doğsaydım

    Keşke 10 yıl geç doğsaydım

    'un 75 milyon sterlin'e van Dijk'i transfer etmesi, 'i fena kızdırdı.

    Slovak oyuncu ülkesinde yaptığı açıklamada, "Keşke 10 yıl sonra doğsaydım" diyerek bu transferdeki astronomik bonservis bedeline tepkisini gösterdi. Tecrübeli stoper yeni yıl dileğini ise, "Türkiye'de bir kupa kazanmak" olarak açıkladı. Henüz 34 yaşında olduğunu da belirten Skrtel, 2019'da sözleşmesi bittikten sonra 2 yıl daha oynamayı düşündüğünü itiraf etti.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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