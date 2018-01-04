 8 günlük tatil bugün bitiyor – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    8 günlük tatil bugün bitiyor

    8 günlük tatil bugün bitiyor
    'nin 8 günlük tatili bugün sona eriyor. Sarı-lacivertli takım, bu akşam Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne giderek 8 gün devam edecek kamp çalışmalarına start verecek. 13 Ocak'a kadar burada antrenmanlarını sürdürecek olan Fenerbahçe, daha sonra 'a dönerek hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek. Kanarya kampta bir de hazırlık maçı oynayacak.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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