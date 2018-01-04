 Hulk: Pereira çok iyi bir hoca – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    : çok iyi bir hoca

    Hulk: Pereira çok iyi bir hoca
    F.BAHÇE'yi çalıştırdığı dönemde eleştirilerin hedefi olan Vitor 'ya Brezilyalı yıldız 'tan övgüler geldi. Çin'in SIPG takımında Pereira ile çalışmaya hazırlanan hücum oyuncusu, "Onu iyi tanıyorum. Çok iyi bir çalıştırıcı. Bizi doğru yolda ilerletiyor" dedi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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